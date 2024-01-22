Эксперты выяснили, что у 24% россиян есть пассивный доход
У большинства опрошенных это банковские вклады
22 января 2024, 11:35, ИА Амител
24% россиян рассказали о том, что у них есть пассивный доход. Об этом сообщает РБК.
16% опрошенных заявили о том, что имеют банковские вклады или накопительные счета. 4% занимаются инвестициями, 3% сдают в аренду недвижимость, оборудование или автомобиль. 1% опрошенных заявили о том, что отдали свои деньги в доверительное управление.
У большинства размер пассивного дохода не превышает отметки в 20% от основного.
Люди рассказали, что используют дополнительные деньги для создания финансовой подушки, копят на отпуск или крупные покупки, а для 9% опрошенных пассивный доход является способом получения средств для жизни.
3% рассказали, что собирают на открытие своего дела.
11:47:33 22-01-2024
Ага проценты по вкладу инфляцию не перекрывают а идет в минус. Откуда доход?
14:50:47 22-01-2024
Уенп (11:47:33 22-01-2024) Ага проценты по вкладу инфляцию не перекрывают а идет в мину... Неважно, важно что по бумаге ЕСТЬ ДОХОД.
16:18:01 22-01-2024
Уенп (11:47:33 22-01-2024) Ага проценты по вкладу инфляцию не перекрывают а идет в мину... А у вас инфляция в двузначных цифрах измеряется?
11:50:43 22-01-2024
иметь банковский вклад-это все равно, что проститься с деньгами. Кто-то из этих людей задумался о покупательной способности своих денег в будущем?
12:03:56 22-01-2024
без комментариев (11:50:43 22-01-2024) иметь банковский вклад-это все равно, что проститься с деньг... чтобы был пассивный доход, надо иметь на счетах от 10 млн рублей, тогда будет около 100 т в месяц
12:21:30 22-01-2024
ага (12:03:56 22-01-2024) чтобы был пассивный доход, надо иметь на счетах от 10 млн ру... Вам и благотворительный рубль пассивный доход.
12:35:29 22-01-2024
ага (12:03:56 22-01-2024) чтобы был пассивный доход, надо иметь на счетах от 10 млн ру... почему только 10 млн, можно же и больше. Тогда и доход больше 100 т в месяц будет, пользуйтесь
16:17:14 22-01-2024
ага (12:03:56 22-01-2024) чтобы был пассивный доход, надо иметь на счетах от 10 млн ру... У вас какая то своя, сугубо индивидуальная математика?
16:19:09 22-01-2024
без комментариев (11:50:43 22-01-2024) иметь банковский вклад-это все равно, что проститься с деньг... Конечно же нет, их надо в матрасе хранить - деньги там занимаются сексом, размножаются, так ведь по вашему?
11:50:59 22-01-2024
То есть оставшиеся 75% россиян живут от зарплаты/пенсии до зарплаты/пенсии и надеются, в лучшем случае, только на себя
12:31:16 22-01-2024
Гость (11:50:59 22-01-2024) То есть оставшиеся 75% россиян живут от зарплаты/пенсии до з... нет, оставшиеся 75% в большинстве не умеют копить - айфоны, турции, шубы, авто подороже и т.д. на что покупаются? вы, скорее всего, к ним относитесь
13:15:07 22-01-2024
Гость (12:31:16 22-01-2024) нет, оставшиеся 75% в большинстве не умеют копить - айфоны, ... Пифия из тебя так себе)) ни айфона, ни машины нет, в турции не была. Шуба есть, купила сама
16:19:39 22-01-2024
Гость (13:15:07 22-01-2024) Пифия из тебя так себе)) ни айфона, ни машины нет, в турции... Ну и дура!
12:07:28 22-01-2024
в нашей прекрасной стране если есть деньги, есть и проблема , как их не потерять (потому что тают прям на глазах или скукоживаются, как говорил про доллар один персонаж), а если нет денег -проблема их добыть и выжить на то что добыл.
13:15:39 22-01-2024
У 24% россиян есть пассивный доход. И подавляющая часть этих россиян проживает в Москве. Население России вместе с гостями меньше 90 лимонов. Вот и вся арифметика.
16:20:38 22-01-2024
Гость (13:15:39 22-01-2024) У 24% россиян есть пассивный доход. И подавляющая часть этих... Во как) 90 миллионов? Ты сама считала???))))
14:24:02 22-01-2024
Пассивные доходяги
14:52:04 22-01-2024
Т.е. у 76% нет банковских вкладов?
15:20:58 22-01-2024
Само сбер страхование жизни, эта махинация Грефа. Люди неведитесь на это. Я по глупости 5 лет назад оформил, но славо богу не на большую сумму, и то потерял тысяч пятьдесят, по сравнению просто с складом. В
20:14:07 22-01-2024
Продажные подонки . Лучше бы выясняли свербогатство олигархата и чиновников разного уровня. Это не доход а позор и наглый грабеж граждан инвесторов.40% это справедливый доход для граждан на который можно кое что приобрести или прожить. Но асоциальное государство ростовщиков паразитов постоянно препятствует росту доходов граждан совершая преступления против человечности.