Эксперты выяснили, что у 24% россиян есть пассивный доход

У большинства опрошенных это банковские вклады

22 января 2024, 11:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

24% россиян рассказали о том, что у них есть пассивный доход. Об этом сообщает РБК.

16% опрошенных заявили о том, что имеют банковские вклады или накопительные счета. 4% занимаются инвестициями, 3% сдают в аренду недвижимость, оборудование или автомобиль. 1% опрошенных заявили о том, что отдали свои деньги в доверительное управление.

У большинства размер пассивного дохода не превышает отметки в 20% от основного.

Люди рассказали, что используют дополнительные деньги для создания финансовой подушки, копят на отпуск или крупные покупки, а для 9% опрошенных пассивный доход является способом получения средств для жизни.

3% рассказали, что собирают на открытие своего дела.