НОВОСТИЭкономика

Эксперты выяснили, что у 24% россиян есть пассивный доход

У большинства опрошенных это банковские вклады

22 января 2024, 11:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

24% россиян рассказали о том, что у них есть пассивный доход. Об этом сообщает РБК.

16% опрошенных заявили о том, что имеют банковские вклады или накопительные счета. 4% занимаются инвестициями, 3% сдают в аренду недвижимость, оборудование или автомобиль. 1% опрошенных заявили о том, что отдали свои деньги в доверительное управление.

У большинства размер пассивного дохода не превышает отметки в 20% от основного. 

Люди рассказали, что используют дополнительные деньги для создания финансовой подушки, копят на отпуск или крупные покупки, а для 9% опрошенных пассивный доход является способом получения средств для жизни.

3% рассказали, что собирают на открытие своего дела.

деньги

Комментарии 20

Avatar Picture
Уенп

11:47:33 22-01-2024

Ага проценты по вкладу инфляцию не перекрывают а идет в минус. Откуда доход?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:47 22-01-2024

Уенп (11:47:33 22-01-2024) Ага проценты по вкладу инфляцию не перекрывают а идет в мину... Неважно, важно что по бумаге ЕСТЬ ДОХОД.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:01 22-01-2024

Уенп (11:47:33 22-01-2024) Ага проценты по вкладу инфляцию не перекрывают а идет в мину... А у вас инфляция в двузначных цифрах измеряется?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
без комментариев

11:50:43 22-01-2024

иметь банковский вклад-это все равно, что проститься с деньгами. Кто-то из этих людей задумался о покупательной способности своих денег в будущем?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ага

12:03:56 22-01-2024

без комментариев (11:50:43 22-01-2024) иметь банковский вклад-это все равно, что проститься с деньг... чтобы был пассивный доход, надо иметь на счетах от 10 млн рублей, тогда будет около 100 т в месяц

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:30 22-01-2024

ага (12:03:56 22-01-2024) чтобы был пассивный доход, надо иметь на счетах от 10 млн ру... Вам и благотворительный рубль пассивный доход.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:29 22-01-2024

ага (12:03:56 22-01-2024) чтобы был пассивный доход, надо иметь на счетах от 10 млн ру... почему только 10 млн, можно же и больше. Тогда и доход больше 100 т в месяц будет, пользуйтесь

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:17:14 22-01-2024

ага (12:03:56 22-01-2024) чтобы был пассивный доход, надо иметь на счетах от 10 млн ру... У вас какая то своя, сугубо индивидуальная математика?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:09 22-01-2024

без комментариев (11:50:43 22-01-2024) иметь банковский вклад-это все равно, что проститься с деньг... Конечно же нет, их надо в матрасе хранить - деньги там занимаются сексом, размножаются, так ведь по вашему?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:59 22-01-2024

То есть оставшиеся 75% россиян живут от зарплаты/пенсии до зарплаты/пенсии и надеются, в лучшем случае, только на себя

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:16 22-01-2024

Гость (11:50:59 22-01-2024) То есть оставшиеся 75% россиян живут от зарплаты/пенсии до з... нет, оставшиеся 75% в большинстве не умеют копить - айфоны, турции, шубы, авто подороже и т.д. на что покупаются? вы, скорее всего, к ним относитесь

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:07 22-01-2024

Гость (12:31:16 22-01-2024) нет, оставшиеся 75% в большинстве не умеют копить - айфоны, ... Пифия из тебя так себе)) ни айфона, ни машины нет, в турции не была. Шуба есть, купила сама

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:39 22-01-2024

Гость (13:15:07 22-01-2024) Пифия из тебя так себе)) ни айфона, ни машины нет, в турции... Ну и дура!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:28 22-01-2024

в нашей прекрасной стране если есть деньги, есть и проблема , как их не потерять (потому что тают прям на глазах или скукоживаются, как говорил про доллар один персонаж), а если нет денег -проблема их добыть и выжить на то что добыл.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:39 22-01-2024

У 24% россиян есть пассивный доход. И подавляющая часть этих россиян проживает в Москве. Население России вместе с гостями меньше 90 лимонов. Вот и вся арифметика.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:38 22-01-2024

Гость (13:15:39 22-01-2024) У 24% россиян есть пассивный доход. И подавляющая часть этих... Во как) 90 миллионов? Ты сама считала???))))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:02 22-01-2024

Пассивные доходяги

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:04 22-01-2024

Т.е. у 76% нет банковских вкладов?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

15:20:58 22-01-2024

Само сбер страхование жизни, эта махинация Грефа. Люди неведитесь на это. Я по глупости 5 лет назад оформил, но славо богу не на большую сумму, и то потерял тысяч пятьдесят, по сравнению просто с складом. В

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:07 22-01-2024

Продажные подонки . Лучше бы выясняли свербогатство олигархата и чиновников разного уровня. Это не доход а позор и наглый грабеж граждан инвесторов.40% это справедливый доход для граждан на который можно кое что приобрести или прожить. Но асоциальное государство ростовщиков паразитов постоянно препятствует росту доходов граждан совершая преступления против человечности.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров