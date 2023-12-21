"Экстремальная нагрузка". Выдержат ли электрические сети Барнаула предстоящую зиму

О работе энергетиков в непогоду и строительстве электрических линий для будущего аэропорта и новых районов Барнаула

21 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Зима – всегда горячая пора для энергетиков. А ноябрь и декабрь 2023 года преподносят жителям Алтайского края один погодный сюрприз за другим: то ураган, подобных которому не помнят старожилы, то дождь в декабре, а после – 40-градусные морозы. Насколько надежны в этих условиях электрические сети Барнаула и готовы ли они к повышенной нагрузке в предстоящую зиму, в "Переговорке" на amic.ru рассказал генеральный директор ООО "Барнаульская сетевая компания" Андрей Лавринец.

Кстати, завтра, 22 декабря, в России отмечают День энергетика. Расспросили нашего гостя о суровых буднях сотрудников компании и выяснили, что они сами себе желают в этот праздник.Кто в "Переговорке"



Лавринец Андрей Иванович, генеральный директор ООО "Барнаульская сетевая компания", заслуженный энергетик Российской Федерации.

Родился 11 сентября 1961 года в селе Родино Алтайского края. В 1983 году окончил АлтГТУ им. И. И. Ползунова.

Общий стаж работы – 40 лет. Из них 36 лет проработал сначала в Барнаульской горэлектросети, а затем – в Барнаульской сетевой компании. Начинал с должности старшего мастера, 19 лет трудился главным инженером.

В октябре 2020 года назначен генеральным директором БСК.

01:35 "Такого урагана не помню". Как сотрудникам БСК удалось так быстро (меньше чем за сутки) справиться с последствиями сильнейшего урагана 19 ноября и восстановить электроснабжение. "Больше прокладываем кабельные линии в земле, в эксплуатации это сложнее, но надежнее", – поясняет гендиректор БСК.

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14:34 Возрастает ли нагрузка на электрические сети из-за новогодних украшений Барнаула и праздничных приготовлений?

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