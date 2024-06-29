Экстремально жарко. О погоде в Алтайском крае 29 июня
Местами воздух прогреется до +38 градусов
29 июня 2024, 06:01, ИА Амител
Жаркое солнце в поле / Фото: pxhere.com
От +33 до +38 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
День пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +33 до +35 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
08:48:37 29-06-2024
Жарковато однако, надеюсь такая погода продержится хотя бы ещё месяц, да и комаров стало ещё больше, что также радует! 😊
19:14:41 29-06-2024
Сергей (08:48:37 29-06-2024) Жарковато однако, надеюсь такая погода продержится хотя бы е...
Сергей, к сожалению, такой юмор тут мало кто понимает. Мышление прямое, как рельса!
22:35:31 29-06-2024
Сергей (08:48:37 29-06-2024) Жарковато однако, надеюсь такая погода продержится хотя бы е... Все как мы любим!!!
16:20:53 29-06-2024
У природы нет плохой погоды!
18:37:15 29-06-2024
Сергей (08:48:37 29-06-2024) Жарковато однако, надеюсь такая погода продержится хотя бы е... Ни фига не смешно.
20:36:29 29-06-2024
Гость (18:37:15 29-06-2024) Ни фига не смешно. ... А чего грустить то, лето же!!!
20:33:02 29-06-2024
Ага , кайф прям,в тени +37°с 🙃 , а на солнышке ещё жарче до +45 ..
Лучше дома под кондеем сидеть