Экстремально жарко. О погоде в Алтайском крае 29 июня

Местами воздух прогреется до +38 градусов

29 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Жаркое солнце в поле / Фото: pxhere.com

От +33 до +38 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +33 до +35 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.