НОВОСТИПогода в Барнауле

Экстремально жарко. О погоде в Алтайском крае 29 июня

Местами воздух прогреется до +38 градусов

29 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Жаркое солнце в поле / Фото: pxhere.com
Жаркое солнце в поле / Фото: pxhere.com

От +33 до +38 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +33 до +35 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 7

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Сергей

08:48:37 29-06-2024

Жарковато однако, надеюсь такая погода продержится хотя бы ещё месяц, да и комаров стало ещё больше, что также радует! 😊

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Гость

19:14:41 29-06-2024

Сергей (08:48:37 29-06-2024) Жарковато однако, надеюсь такая погода продержится хотя бы е...
Сергей, к сожалению, такой юмор тут мало кто понимает. Мышление прямое, как рельса!

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Гость

22:35:31 29-06-2024

Сергей (08:48:37 29-06-2024) Жарковато однако, надеюсь такая погода продержится хотя бы е... Все как мы любим!!!

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Гость

16:20:53 29-06-2024

У природы нет плохой погоды!

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Гость

18:37:15 29-06-2024

Сергей (08:48:37 29-06-2024) Жарковато однако, надеюсь такая погода продержится хотя бы е... Ни фига не смешно.

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Сергей

20:36:29 29-06-2024

Гость (18:37:15 29-06-2024) Ни фига не смешно. ... А чего грустить то, лето же!!!

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Илья

20:33:02 29-06-2024

Ага , кайф прям,в тени +37°с 🙃 , а на солнышке ещё жарче до +45 ..
Лучше дома под кондеем сидеть

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