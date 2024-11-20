Эквайринг и бесплатные услуги. Россельхозбанк запустил акцию для владельцев общепита

Рассказываем, что предпринимателям дает "Рецепт для бизнеса"

20 ноября 2024, 16:10, ИА Амител erid: LjN8JywsU

Общепит / Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка

Россельхозбанк объявляет об акции "Рецепт для бизнеса", участие в которой могут принять собственники точек общественного питания (и юридические лица, и индивидуальные предприниматели). Бизнесмены получат особые условиями по торговому эквайрингу и дополнительные возможности обслуживания в банке. Заключить договор в рамках акции можно до 28 декабря 2024 года.

Акция действует для владельцев кафе, ресторанов, баров, кейтеринговых компаний, предприятий быстрого питания и других компаний, деятельность которых связана с предоставлением продуктов питания и напитков (основной или дополнительный код ОКВЭД 56*). Это могут быть и новые, и действующие клиенты Россельхозбанка. Тариф по акции "Рецепт для бизнеса" действует при оборотах от 250 000 руб/мес.

Особые условия при заключении договора в рамках акции:

торговый эквайринг с комиссией 0,4% от суммы операций;

предоставление и подключение оборудования – бесплатно;

открытие счета – бесплатно;

переводы на счета физических лиц – бесплатно до 300 тыс. рублей в месяц;

внешние переводы на счета ЮЛ/ИП по ДБО – бесплатно;

выдача наличных денежных средств – бесплатно до 150 тыс. рублей в месяц;

интернет-банк и мобильный банк – бесплатно.

Чтобы стать участником акции, нужно оформить согласие и документы на открытие расчетного счета. Полный справочник тарифов по акции "Рецепт для бизнеса" смотрите на сайте rshb.ru. Если есть вопросы – закажите онлайн-консультацию на сайте, по телефону контакт-центра 8-800-100-0-100 или в офисах Россельхозбанка.

"Ресторанный бизнес – одна из самых активно развивающихся сфер предпринимательской деятельности и неразрывно связан с АПК. РСХБ оперативно реагирует на вызовы рынка и готов предоставить лучшие условия, которые позволят предпринимателям увеличить свою прибыль. Мы регулярно расширяем свою продуктовую линейку и адаптируем сервисы к различным потребностям клиентов, одна из таких возможностей – акция РСХБ "Рецепт для бизнеса", – прокомментировала начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Алтайского филиала Россельхозбанка Наталья Куличенко.* Код ОКВЭД 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", включая все подклассы, группы, подгруппы, виды. ОКВЭД: 56.1; 56.10; 56.10.1; 56.10.2; 56.10.21; 56.10.22; 56.10.23; 56.10.24; 56.10.3; 56.2; 56.21; 56.29; 56.29.1; 56.29.2; 56.29.3; 56.29.4; 56.3; 56.30.

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