Электрический или дизельный погрузчик: что лучше?
Сравнение основных характеристик
26 января 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K1xy5
Погрузчики, работающие на бензине или дизельном топливе, привычны для владельцев различной складской техники. Электрические модели появились позже, поэтому знакомы с ними далеко не все. Что лучше: погрузчик на ДВС или на электрической тяге? Плюсы и минусы обоих видов рассмотрим ниже. Приобрести погрузчик вилочный в Красноярске по выгодной цене вы можете в компании ООО "Адванта-М Сибирь".
Сфера применения
Вилочные погрузчики используются на складах, в супермаркетах, в торговых центрах. Такая спецтехника позволяет заменить ручной труд, увеличив производительность и оптимизировав работу склада или другой площадки.
Экономический эффект от применения такого вида техники легко просчитать – она окупает себя в течение короткого времени. Чтобы добиться максимума пользы от покупки, важно правильно выбрать модификацию.
Дизель или электричество?
Краткая сравнительная характеристика по основным критериям:
- производительность – для средних нагрузок лучше приобретать технику на электромоторе, высоконапряженные задачи стоит решать с помощью дизельного погрузчика;
- топливная экономичность – оба вида обладают высокой производительностью при небольших затратах топлива;
- экологичность – электрические модели не загрязняют окружающую среду, погрузчики на ДВС дают небольшой объем выхлопов;
- техническое обслуживание – электромотор рекомендовано проверять раз в 1000 моточасов, дизель – в пять раз чаще. Если ломается электромотор, отремонтировать его проще и дешевле, чем в случае с дизельным двигателем;
- требовательность к условиям эксплуатации – дизельная техника более универсальна, ее можно использовать в любых климатических условиях и на любых объектах. Электрическая модель – идеальный выбор для закрытого склада, помещения с плохой вентиляцией, магазина, где постоянно ходят посетители, пищевого или высокотехнологичного производства и т. д.
В закрытых помещениях бесшумный, экологичный и безопасный электрический погрузчик станет лучшим выбором. На полуоткрытых и открытых площадках с большим объемом работ, при плохих погодных условиях, при повышенных требованиях к производительности лучше выбрать дизель.
Широкий выбор погрузчиков и другой складской техники вы найдете на https://advanta-krasnoyarsk.ru/. С помощью профессиональных консультантов вы сможете легко подобрать нужную модель по имеющимся у вас запросам.
ООО "АДВАНТА-М СИБИРЬ", 660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, пос. Солонцы, ул. Новая, 24б, ОГРН 1195476073000
Рекламодатель ООО "Фикси"Реклама
18:18:21 26-01-2024
Самое важное , чтобы не китайский