Электрический или дизельный погрузчик: что лучше?

Сравнение основных характеристик

26 января 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K1xy5

Погрузчик / Иллюстрация: сайт Freepik

Погрузчики, работающие на бензине или дизельном топливе, привычны для владельцев различной складской техники. Электрические модели появились позже, поэтому знакомы с ними далеко не все. Что лучше: погрузчик на ДВС или на электрической тяге? Плюсы и минусы обоих видов рассмотрим ниже. Приобрести погрузчик вилочный в Красноярске по выгодной цене вы можете в компании ООО "Адванта-М Сибирь".

Сфера применения

Вилочные погрузчики используются на складах, в супермаркетах, в торговых центрах. Такая спецтехника позволяет заменить ручной труд, увеличив производительность и оптимизировав работу склада или другой площадки.

Экономический эффект от применения такого вида техники легко просчитать – она окупает себя в течение короткого времени. Чтобы добиться максимума пользы от покупки, важно правильно выбрать модификацию.

Дизель или электричество?

Краткая сравнительная характеристика по основным критериям:

производительность – для средних нагрузок лучше приобретать технику на электромоторе, высоконапряженные задачи стоит решать с помощью дизельного погрузчика;

для средних нагрузок лучше приобретать технику на электромоторе, высоконапряженные задачи стоит решать с помощью дизельного погрузчика; топливная экономичность – оба вида обладают высокой производительностью при небольших затратах топлива;

оба вида обладают высокой производительностью при небольших затратах топлива; экологичность – электрические модели не загрязняют окружающую среду, погрузчики на ДВС дают небольшой объем выхлопов;

электрические модели не загрязняют окружающую среду, погрузчики на ДВС дают небольшой объем выхлопов; техническое обслуживание – электромотор рекомендовано проверять раз в 1000 моточасов, дизель – в пять раз чаще. Если ломается электромотор, отремонтировать его проще и дешевле, чем в случае с дизельным двигателем;

электромотор рекомендовано проверять раз в 1000 моточасов, дизель – в пять раз чаще. Если ломается электромотор, отремонтировать его проще и дешевле, чем в случае с дизельным двигателем; требовательность к условиям эксплуатации – дизельная техника более универсальна, ее можно использовать в любых климатических условиях и на любых объектах. Электрическая модель – идеальный выбор для закрытого склада, помещения с плохой вентиляцией, магазина, где постоянно ходят посетители, пищевого или высокотехнологичного производства и т. д.

В закрытых помещениях бесшумный, экологичный и безопасный электрический погрузчик станет лучшим выбором. На полуоткрытых и открытых площадках с большим объемом работ, при плохих погодных условиях, при повышенных требованиях к производительности лучше выбрать дизель.

Широкий выбор погрузчиков и другой складской техники вы найдете на https://advanta-krasnoyarsk.ru/. С помощью профессиональных консультантов вы сможете легко подобрать нужную модель по имеющимся у вас запросам.

ООО "АДВАНТА-М СИБИРЬ", 660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, пос. Солонцы, ул. Новая, 24б, ОГРН 1195476073000

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