Электромобиль Lada e-Largus начали производить в России

Это первый российский электромобиль

26 сентября 2024, 07:45, ИА Амител

Конвейер / Фото: pxhere.com/ru/photo/934253

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил журналистам, что возможность предзаказа электромобиля Lada e-Largus уже доступна. На вопрос о старте предзаказов он ответил: "С сегодняшнего дня".

Соколов также отметил, что объем производства электромобилей до конца года будет зависеть от уровня предпродаж и спроса со стороны покупателей, пишет РИА Новости.

"Конечно, мы должны накопить определенное количество, в первую очередь здесь, на складе готовой продукции, а затем уже доставить во все дилерские центры нашей страны, а их сегодня больше 320 во всех регионах абсолютно… До конца года мы выпустим там сотню, две, может быть, сотни таких автомобилей", – сказал Соколов.

Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые, в свою очередь, будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд.

Запас хода пассажирского электромобиля составит 420 километров, грузопассажирского – от 320 километров в зависимости от модификации.