Электромобиль Lada e-Largus начали производить в России
Это первый российский электромобиль
26 сентября 2024, 07:45, ИА Амител
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил журналистам, что возможность предзаказа электромобиля Lada e-Largus уже доступна. На вопрос о старте предзаказов он ответил: "С сегодняшнего дня".
Соколов также отметил, что объем производства электромобилей до конца года будет зависеть от уровня предпродаж и спроса со стороны покупателей, пишет РИА Новости.
"Конечно, мы должны накопить определенное количество, в первую очередь здесь, на складе готовой продукции, а затем уже доставить во все дилерские центры нашей страны, а их сегодня больше 320 во всех регионах абсолютно… До конца года мы выпустим там сотню, две, может быть, сотни таких автомобилей", – сказал Соколов.
Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые, в свою очередь, будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд.
Запас хода пассажирского электромобиля составит 420 километров, грузопассажирского – от 320 километров в зависимости от модификации.
09:17:01 26-09-2024
ценник не указан.
пожуем - увидим.
12:05:13 26-09-2024
Мусик (09:17:01 26-09-2024) ценник не указан.пожуем - увидим.... от 3 миллионов
12:49:40 26-09-2024
Гость (12:05:13 26-09-2024) от 3 миллионов... охжеж взбогател нород...
10:42:44 26-09-2024
китайцам некуда брак стало девать? и какой там запас хода при -30 по городу?и сколько киловатт часов надо скормить этой игрушке,что бы она поехала,лучше в рублях..
11:22:36 26-09-2024
Всех заставят на них пересесть, к сожалению.
11:39:30 26-09-2024
Гость (11:22:36 26-09-2024) Всех заставят на них пересесть, к сожалению.... Она стоит дороже Теслы)
22:39:30 27-09-2024
Это будет полный писец)))