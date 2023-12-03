Электронные медкарты в России станут обязательными с 2024 года

Глава Минздрава заявил, что это "финансовый, интеллектуальный инструмент"

03 декабря 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С 2024 года в российских больницах станут обязательными электронные медицинские карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

По его словам, власти будут требовать выполнения перехода, потому что в ином случае не получится оперативно собирать большие объемы информации.

"Отказ от бумаги – это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента", – сказал Мурашко.

Мурашко добавил, что вопрос доступности оказания медицинской помощи является приоритетным, а переходом на электронные медкарты власти не собираются посягать на врачебный почерк, который разошелся на мемы.