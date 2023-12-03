Электронные медкарты в России станут обязательными с 2024 года
Глава Минздрава заявил, что это "финансовый, интеллектуальный инструмент"
03 декабря 2023, 10:31, ИА Амител
С 2024 года в российских больницах станут обязательными электронные медицинские карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.
По его словам, власти будут требовать выполнения перехода, потому что в ином случае не получится оперативно собирать большие объемы информации.
"Отказ от бумаги – это финансовый, интеллектуальный инструмент, преемственность, в том числе между уровнями оказания медицинской помощи, и сопровождение пациента", – сказал Мурашко.
Мурашко добавил, что вопрос доступности оказания медицинской помощи является приоритетным, а переходом на электронные медкарты власти не собираются посягать на врачебный почерк, который разошелся на мемы.
10:49:33 03-12-2023
К виртуальной диспансеризации добавятся виртуальные посещения узких специалистов
15:54:28 03-12-2023
Гость (10:49:33 03-12-2023) К виртуальной диспансеризации добавятся виртуальные посещени... А вот не надо врать и сочинять! В нашей 3й поликлинике уже перешли на них. Я была на приёме у терапевта - нет очередей в регистратуру, врач открывает твою страницу в компьютере и видит твои диагнозы и какое лечение было ранее назначено. Не надо листать бумажную карту и читать что там другие врачи написали. Всё быстро и доступно. Рецепт тоже не от руки выписывается, где раньше ничего не понимали даже в аптеках, а вылетает напечатанный из принтера. Всё очень удобно и экономит время
16:04:23 03-12-2023
Гость (15:54:28 03-12-2023) В нашей 3й поликлинике уж..Я была на приёме у терапевта - нет очередей в регистратуру,. а вот к врачу как были очереди так и остались... я тоже приписан к 3-й поликлинике. к терапевту записывался через звонок в регистратуру (полдня звонил) и через госуслуги (участкового терапевта в списке не было. пришлось кляузу в госуслугах писать. три дня на решение вопроса и через три дня запись)
17:36:47 03-12-2023
Гость (16:04:23 03-12-2023) а вот к врачу как были очереди так и остались... я тоже прип... Да, бывает и такое. Просто к 3й приписано очень много народа - населения много и студентов. Все ВУЗы в центре и студентов тьма тьмущая. Особенно в женскую консультацию - приедут из деревни из - под мамкиной юбки, свобода! Сразу беременеют и начинается - им всё внимание, УЗИ, анализы.... А мы, порядочные женщины вынуждены ждать
10:56:46 03-12-2023
А эти базы данных утекать в сеть не будут?
11:11:34 03-12-2023
И возможно это предотвратит фальсификации прохождения диспансеризации терапевтом Первомайской ЦРБ???
12:19:41 03-12-2023
Без бумашки - ты букашка. Вот не паханное поле для хакеров,а ещё любимое- " У нас система повисла -приходите позже"
23:48:45 03-12-2023
ха-ха (12:19:41 03-12-2023) Без бумашки - ты букашка. Вот не паханное поле для хакеров,а... Так уже давно, комп не работает, не принимают.
12:23:09 03-12-2023
"Благодарю" регистратуру местной поликлиники, уже отказавшуюся от моей "аналоговой", которую они просто потеряли. Без нее не могу получить прививочный сертификат, который сейчас просят на работе.
17:27:28 03-12-2023
не так все радужно, как мечтают в минздраве....иногда случайно (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) бабушка пенсионерка может обнаружить в своей электронной карте запись о...беременности...терапевт извинится, что просто забыл закрыть карточку предыдущей дамы фертильного возраста и начал машинально вписывать диагнозы бабули, потом вообще запутался, потом комп завис...отвис... он продолжил печатать....ну, бабушка, простите, с кем не бывает...а еще бывает, комп завис, а направление на обследование надо срочно выписать, тогда берут огрызок бумажки, пишут для коллеги некий текст, коллега, получив оный огрызок, приходит в замешательство, делает выговор...пациенту и отправляет вновь к тому врачу, у которого комп завис на предмет ожидания, когда комп отвиснет и выдаст электронную версию направления.... короче, сами все узнаете, когда до ваших поликлиник новшество дойдет
21:01:04 03-12-2023
И каким образом пациент будет иметь доступ к своей карте? По закону мы имеем право на это. Сейчас карта у меня на руках. И даже при таком раскладе врачи не стесняясь пишут там такое... от полного осмотра, который естественно никто не проводит, до неправильных цифр давления. Ох много же интересного мы про себя узнаем, однако. Одно ясно- качество мед. помощи не улучшится ни на йоту, от этого новшество.
17:24:35 04-12-2023
Гость (21:01:04 03-12-2023) И каким образом пациент будет иметь доступ к своей карте? По... По идее, через госуслуги можно будет посмотреть свою Электронную Медицинскую Карту. В Москве уже несколько лет медицинские карты электронные. Да, было как-то, что появилась левая запись о вакцинации. Позвонили в поликлинику, те извинились и запись убрали из карточки. Но такие левые записи и в бумажной карте появлялись время от времени. Электронную вы можете в любой момент проверить, скачать и распечатать оттуда результаты своих анализов или обследований. Это удобно.
11:28:27 04-12-2023
это все для человека служебного. Все данные -в одном месте. Человеку служебному ничего не принадлежит даже возможность узнать, что в его карте написано.
12:31:11 04-12-2023
гость (11:28:27 04-12-2023) это все для человека служебного. Все данные -в одном месте. ... сам то понял что написал?
17:25:08 04-12-2023
гость (11:28:27 04-12-2023) это все для человека служебного. Все данные -в одном месте. ... Не надо пьяным писать комментарии.
23:24:11 07-12-2023
гость (11:28:27 04-12-2023) узнать, что в его карте написано ... Меня ОКЛЕВЕТАЛИ в одной из больниц г. Барнаула. Отказывают в доступе к знаниям о своём диагнозе и на каких основаниях его поставили. Кем и за что. Подлость и безответственность врачебная. Карточки или нет, или не дают ознакомиться. Был консилиум врачей. Опять отказ в доступе. Накоплю денег - напишу адвокату и юристу обязательно! Но денег пока нет и не предвидится, к сожалению. Для начала напишу на разных сайтах с отзывами о врачах. "Чтобы помнили" (с)