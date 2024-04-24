Электронные путевые листы водителя: как сэкономить на бумажном документообороте

Сервис "Такском-Транспорт" предлагает бесплатный тест-драйв ЭПЛ на 90 дней

24 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KGjw7

Водитель. Электронный путевой лист / Фото: freepik.com

Компания "Такском" приглашает на бесплатный тест-драйв сервиса " Такском -Транспорт" , в котором водители могут быстро и просто создавать электронные путевые листы (ЭПЛ). Сервис разработан для автобусных парков, маршрутных депо и таксопарков, транспортных компаний, логистических организаций и коммунальных предприятий.

Что такое электронный путевой лист?

Электронный путевой лист – аналог бумажного листа с функционалом первичного документа для расчета заработной платы водителя. Они помогают компании подтвердить расходы на использование транспортных средств, в том числе затраты на ГСМ и запчасти, плату за парковку и т. д.

Как он работает?

ЭПЛ включает в себя шесть титулов. Четыре титула должны быть оформлены до выполнения рейса, оставшиеся два – по окончании.

В процессе заполнения титулы заверяют усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). После подписания первых четырех титулов ЭПЛ система ЭДО автоматически отправляет данные в государственную информационную систему электронных путевых документов. ГИС ЭПД мгновенно формирует QR*-код и отправляет его обратно. QR-код содержит всю информацию о рейсе – его можно скачать или распечатать. Водителю, который выполняет рейс с QR-кодом, нет необходимости возить с собой бумажный путевой лист, все данные доступны при сканировании даже при отсутствии интернета.

В чем преимущество сервиса "Такском-Транспорт"?

Сервис " Такском -Транспорт" – удобная система для быстрого и простого создания ЭПЛ. Она позволяет:

регистрировать несколько компаний и автопарков в одной организации;

разграничивать доступ с помощью ролей и прав участников процесса;

отслеживать статусную модель по каждому путевому листу и титулу.

Заполнять титулы можно прямо из браузера на любом электронном устройстве, поскольку не нужно устанавливать сервис, настраивать его и проходить обучение. Кроме того, в сервисе "Такском-Транспорт" можно вести электронный журнал путевых листов и формировать отчеты.

Подключите сервис с 18 марта до 18 июня 2024 года бесплатно и оформляйте ЭПЛ на любое количество транспорта. Сократите расходы на бумажный документооборот и устраните риск потери печатных документов.

ООО "ТАКСКОМ"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 39,​ 412 офис; 4 этаж

Тел.: +7 (3852) 54‒68‒44

Сайт

barnaul@taxcom.ru

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