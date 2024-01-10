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Электропоезд насмерть сбил российского подростка, который завязывал шнурки на путях

Мальчик не заметил состав из-за капюшона

10 января 2024, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

9 января в Ростовской области поезд сбил 14-летнего подростка. Как сообщает Rostovgazeta.ru, инцидент с жителем станицы Егорлыкской произошел на станции Атаман.

По предварительной информации, мальчик нарушил правила безопасности на железной дороге. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Товарищ погибшего подростка рассказал, что дети решили перейти пути в неположенном месте. У мальчика развязались шнурки, и он решил завязать их прямо на рельсах, не услышав звука приближения электрички из-за капюшона.

Погибший попросил друга подождать, но когда последний поднял голову, его товарища уже сбил поезд.

В транспортной полиции призвали граждан соблюдать осторожность при приближении к железной дороге и снимать капюшоны и наушники. Кроме того, следует внимательно смотреть по сторонам, сами пути можно пересекать только в установленных местах – через пешеходные мосты, тоннели, переезды или с помощью специальных настилов.

Транспорт Происшествия

Комментарии 6

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Юс

07:38:14 11-01-2024

...через пешеходные мосты, тоннели, переезды или с помощью специальных настилов... А если нет этого ничего, то всё, дороги нет? Как жить? Правда завязывать шнурки на рельсах и не услышать-увидеть электричку - это нечто!

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Гость

08:40:53 11-01-2024

Сверхзвуковые электрички.

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Гость

09:25:54 11-01-2024

В капюшоне да в наушниках были, вот оба и не услышали поезда.

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Гость

10:26:37 11-01-2024

Премия Дарвина ...

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Гость

10:31:32 11-01-2024

обязательно указывать - российского подростка?

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Гость

12:28:17 11-01-2024

Природу не обманешь.

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