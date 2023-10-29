Элеватор почти за пять миллиардов рублей планируют построить в Алтайском крае

Работы включены в план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года

29 октября 2023, 11:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В 2026 году в Алтайском крае планируют запустить в работу линейный элеватор для зерновых, зернобобовых и масличных культур. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию и реализации приоритетных проектов ООО "ЭПТ" Валерий Дубровский.

Он отметил, что строительство будут вести с начала 2024 года, а завершить планируют в первом квартале 2026-го. Проект включен в план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Предполагаемый объем инвестиций составит 4,7 млрд рублей.

В краевом правительстве отметили, что введение в работу нового элеватора поспособствует увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции из Алтайского края в Китай.

Предполагается, что после введения элеватора в работу объем поставок составит 200 тысяч тонн, а далее ежегодно их объем увеличится до 500 тысяч тонн.