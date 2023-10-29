Элеватор почти за пять миллиардов рублей планируют построить в Алтайском крае
Работы включены в план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года
29 октября 2023, 11:34, ИА Амител
В 2026 году в Алтайском крае планируют запустить в работу линейный элеватор для зерновых, зернобобовых и масличных культур. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию и реализации приоритетных проектов ООО "ЭПТ" Валерий Дубровский.
Он отметил, что строительство будут вести с начала 2024 года, а завершить планируют в первом квартале 2026-го. Проект включен в план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Предполагаемый объем инвестиций составит 4,7 млрд рублей.
В краевом правительстве отметили, что введение в работу нового элеватора поспособствует увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции из Алтайского края в Китай.
Предполагается, что после введения элеватора в работу объем поставок составит 200 тысяч тонн, а далее ежегодно их объем увеличится до 500 тысяч тонн.
11:40:11 29-10-2023
Многа че хотели построить...
12:22:10 29-10-2023
Странно. Этих элеваторов в нашем крае достаточно. Нужно реанимировать старые и брошенные. Один из них в ПОСПЕЛИХЕ я в свое время восстановил.
08:58:49 30-10-2023
Александр (12:22:10 29-10-2023) Странно. Этих элеваторов в нашем крае достаточно. Нужно реан... Что толку. В Поспелихе есть два элеватора и ни один из них не работает. А если и работает, то пару недель в году
12:57:21 29-10-2023
Глупость очередная. У нас минимум три четыре элеватора простаивают. Ключевской Горняк Тальменка В черепаново вообще брошен.
14:38:26 29-10-2023
А куда делись уже построенные и введенные в действие элеваторы в советское время и уже за 20 лет правления нашего гаранта .Элеваторы были почти в каждом прилегающем территории районных центров,был и есть в Барнауле. Заринск,Табуны,Бийск,Ключевской элеватор,Шипуновский,Алейский,Топчиха и так далее,куда они все делись, не рентабельно ли было пустить часть этих средств на обновление оборудования,на ремонт действующих элеваторов, сколь рабочих мест появилось бы в этих районах , распилят эти денежки,как пить дать,я наверное не так мыслю ,я уже человек в возрасте,часто смотрю заседания Барнаульской думы,вижу людей заседающих и голосующих,которые старше меня и неужели у них в голове не екает за что они голосуют.
10:57:40 30-10-2023
Гость (14:38:26 29-10-2023) А куда делись уже построенные и введенные в действие элева... В Заринске 2 и работают круглый год, в Тальменки 1 и работает круглый год...тему не сечешь)))
19:00:01 29-10-2023
Конечно, давайте построим! Можно и подороже. В Поспелихе годы мёртвый элеватор стоит, в Третьяках как бы не умер. И этот со временем туда же. Зато дорого- богато.
04:19:31 30-10-2023
Гость (19:00:01 29-10-2023) Конечно, давайте построим! Можно и подороже. В Поспелихе год... ⁹опять странно. Я 20 лет назад, элеватор в Поспелихе восстановил полностью. Когда я приехал руководить этим элеватором, из четырёх корпусов работал практически один. Но и он не на полную мощность. Он что, законсервирован и закрыт?
20:34:24 29-10-2023
Я понимаю, если фондовый элеватор построить, но линейный, да, тут 5 лярдов надо, это не Великая Стена без развязок на Новом рынке.
21:06:46 29-10-2023
Старые элеваторы уже чьи-то. А этот будет кого надо и деньги на новый элеватор получит кто надо. И продукцию будет гнать в Китай .Это и есть стратегия развития кого надо. Так как место строительства не указывается, его в реальности может и не быть. Это где то рядом с северным южным обходом Барнаула, с мегасвинарником и русской кожей. А ещё выпуск трамваев . ну, вы знаете.
04:39:40 30-10-2023
Они говорят про барнаульский элеватор. Местным не дали его а китайцам пожалуйста.
05:47:21 30-10-2023
Гость (14:38:26 29-10-2023) А куда делись уже построенные и введенные в действие элева... Отслужили своё
09:08:00 30-10-2023
Ключевской элеватор был мощь и сила,давал много рабочих мест в районе, продукцию выпускал высокого качества, генеральный директор-депутат Акзс, всё делал для района и для своего электората,нет,так не понравилось кому-то, директора посадили,элеватор разграбили
09:19:58 30-10-2023
тут ведь главное процесс и 5 лярдов. а то, что он не нужен - дело второе
09:35:45 30-10-2023
А может быть кто-нибудь из властей объяснит людям для чего строить новый элеватор а не реконструировать старые?