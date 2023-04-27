Эльвира Вебер рассказала, как сегодня меняется банк "Открытие"

Сложность задачи часто приводит к нестандартным решениям, уверена она

27 апреля 2023, 14:05, ИА Амител

Эльвира Вебер / Фото: пресс-служба банка

Банк "Открытие" одним из первых попал в прошлом году под санкции. Но, несмотря на все сложности, завершил год с плюсом и вошёл в группу ВТБ. Что сегодня происходит в банковской сфере, почему люди и бизнес продолжают брать кредиты, как меняется финансовый рынок? Об этом amic.ru рассказала управляющий банком "Открытие" в Алтайском крае Эльвира Вебер.

"Искать новые решения"

– Эльвира Александровна, прошлый год, пожалуй, стал одним из самых сложных в нашей новейшей истории. Трудности в большой мере затронули и банковский рынок. Банк "Открытие" в Алтайском крае почувствовал это на себе?

– Безусловно. Ведь банки, как принято говорить, кровеносная система экономики. Наш банк одним из первых попал под блокирующие санкции и почувствовал на себе все ограничения в проведении операций и работе с банковскими картами. Но такая ситуация заставила нас очень быстро искать и находить новые интересные решения. Гибкость подходов и настрой на то, чтобы вместе с клиентами сплочённо пройти сложный период, в итоге привели к хорошим результатам уже к осени 2022 года.

– Результаты порадовали?

– Дело не в радости, а в осознании того, что мы смогли, преодолели трудности, нашли новые решения для клиентов и они остались с нами. Цифры тут говорят сами за себя. Так, за прошлый год наш совокупный кредитный портфель вырос на 16% – до 19,7 млрд рублей. И это произошло несмотря на то, что первое полугодие из-за высоких ставок и ряда ограничений негативным образом отразилось на объёмах выдач кредитов как населению, так и бизнесу региона.

В итоге ипотечный портфель увеличился за год на четверть – до 4,6 млрд рублей, портфель кредитов крупному бизнесу – на 21%, до 7,5 млрд рублей, а кредитно-гарантийный портфель малому и среднему бизнесу вырос на 13%, до 4,6 млрд рублей. Это говорит о том, что клиентам по-прежнему нужны кредиты, что они верят банковской системе и нашему банку.

– А есть ли у клиентов сейчас настороженность?

– Да, они гораздо осторожнее сегодня берут на себя новые кредитные обязательства, более взвешенно к этому относятся, но спрос остаётся. И если человеку, к примеру, надо решить свой жилищный вопрос, без ипотеки это сегодня могут сделать очень немногие. Остальные берут ипотечные кредиты, чаще всего, пользуясь льготными программами: ипотекой с господдержкой, семейной ипотекой, ипотекой для IT-специалистов. Все мы ждём, что в 2023 году условия льготной госпрограммы распространятся и на вторичное жильё.

В 2022 году с присоединением к нам РГС Банка мы стали выдавать автокредиты. И это, как оказалось, очень востребованный продукт. Наш портфель автокредитов на конец года составил 742 млн рублей. И он постоянно растёт, чему способствует повышающийся спрос на китайские автомобили, модельный ряд которых постоянно расширяется, как и количество открываемых автосалонов. В безусловных лидерах продаж новых авто остаётся и наша Lada ("Лада").

Большая интеграция

– В конце прошлого года новым акционером банка "Открытие" стал ВТБ. Что это меняет для клиентов вашего банка?

– Интеграция бизнеса в группу ВТБ – это большая работа, и займёт она не менее полутора-двух лет. Поэтому в 2023 году "Открытие" продолжает работать как самостоятельный банк в составе группы ВТБ, выполняя утверждённый наблюдательным советом бизнес-план, предусматривающий прибыль по итогам 2023 года.

В настоящее время идёт разработка стратегии и дорожной карты интеграции, в рамках которых будут приняты все необходимые решения для обеспечения эффективности бизнеса. Наша главная задача – сохранить в процессе интеграции всех клиентов. При этом мы планируем привлечь в этом году и новых клиентов.

– Какой финансовый эффект планируется получить от объединения?

– Присоединение "Открытия" даст ВТБ хороший стимул к дальнейшему развитию и улучшит позиции на рынке. Банк "Открытие" сегодня – это более 3,6 млн розничных клиентов, 617 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса, более 20 тысяч корпоративных клиентов. Помимо банка, в группу "Открытие" входят дочерние компании, которые занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие" и другие.

– Изменятся ли условия или процентные ставки по действующим договорам клиентов "Открытия"? Будут ли изменения в программе лояльности?

– Смена акционера никак не отразится на обязательствах банка перед клиентами. "Открытие" становится частью одной из крупнейших финансовых групп России, хотя пока и остаётся самостоятельным банком. Условия по действующим договорам "Открытия" остаются прежними, все сервисы и услуги доступны клиентам в полном объёме. Более того, мы намерены интегрировать с ВТБ наши продукты, что позволит объединить лучшие продуктовые решения и обеспечить высокий уровень качества обслуживания клиентов группы ВТБ.

– Будет ли трансформироваться сеть офисов и банкоматов "Открытия"? Можно ли обслуживаться в офисной и банкоматной сети ВТБ, будучи клиентом "Открытия"?

– В настоящее время все офисы банка "Открытие" работают в обычном режиме: по своим адресам, в том же графике и с тем же персоналом под брендом "Открытие".



Сеть банка ВТБ крупнее "Открытия" и насчитывает более 1300 филиалов и дополнительных офисов по всей России. 7 февраля мы объединили банкоматные сети ВТБ, "Открытие" и РНКБ – в результате сеть банкоматов для клиентов банка "Открытие" увеличилась с 3,7 тысячи до почти 20 тысяч устройств. 14,4 тысячи из них относятся к ВТБ, 3,7 тысячи – к "Открытию", 1,5 тысячи – к РНКБ. На первом этапе клиенты банков получили возможность снимать наличные и пополнять карточные счета без комиссии в любом банкомате объединённой сети. До конца года планируется интеграция сервисной части устройств самообслуживания. Лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком-эмитентом карты.

Все дистанционные сервисы "Открытия" сейчас доступны и работают в штатном режиме. При необходимости мы предложим решение, которое позволит клиентам "Открытия" максимально комфортно перейти на дистанционные сервисы ВТБ.