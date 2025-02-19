Эмманюэль Макрон заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным
Президент Франции пойдет на этот шаг, если он будет полезным в урегулировании украинского конфликта
19 февраля 2025, 09:35, ИА Амител
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. С его слов, он готов поговорить с российским лидером, если это поможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Если президент Путин позвонит мне, я, конечно, поговорю с ним по телефону <...>. Когда это будет уместно в цикле предстоящих переговоров, я, конечно, поговорю с ним снова, если это будет полезно в сложившейся ситуации", – сказал Макрон в интервью французской региональной прессе, опубликованном в газете La Depeche du Midi.
Последняя беседа Макрона и Путина прошла в сентябре 2022 года. Позже президент РФ сказал, что французский лидер сам прекратил попытки вести дальнейший разговор. В ноябре 2024 года Макрон заявил, что в "подходящем контексте" не исключает новых разговоров с Владимиром Путиным.
09:49:38 19-02-2025
Господи! Какой важный. Если мне позвонит Путин, я с ним поговорю.Охренеть. Мания величия как у Наполеона. Если мне позвонит Путин, я тоже поговорю с ним)))
10:17:53 19-02-2025
Гость (09:49:38 19-02-2025) Господи! Какой важный. Если мне позвонит Путин, я с ним пого... А я бы не стал риковать. Кругом одно жульё!
10:26:47 19-02-2025
Гость (10:17:53 19-02-2025) А я бы не стал риковать. Кругом одно жульё! ... вавана и легсуса ему максимум ждать.
хотя вроте они ему ужэ звонили.
но он и второй раз поверит.
10:21:49 19-02-2025
прямо на лету переобувается )) феноменальная гибкость позвоночника )
в этом они с зелей прямо близнецы )
поди еще макроновскую бабку в два пистолета делят ))
11:55:13 19-02-2025
Гость (10:21:49 19-02-2025) прямо на лету переобувается )) феноменальная гибкость позвон... У Макрона не бабка, а дедка)
11:02:33 19-02-2025
Вы только посмотрите на этого французика. Какой важный этот петушок куда деваться от этого настойчивого .?
12:22:23 19-02-2025
Он уже сколько лет "урегулировает"...
12:25:56 19-02-2025
Если президент Путин позвонит мне --- пока не очень понятно зачем
12:27:54 19-02-2025
По общему объёму экономики страна занимает второе место в Европейском союзе (после Германии)[10] и стабильно входит в первую мировую десятку (в 2019 году Франция признана 6-й экономически развитой державой мира после США, Китая, Японии, Германии и Индии[11]). Уберите у России природные ресурсы и ..... А Франция, с намного меньшим их наличием, ВВП выше, а на человека намного выше. Плюс ядерная и космическая держава.
13:50:44 19-02-2025
Пузырек (12:27:54 19-02-2025) По общему объёму экономики страна занимает второе место в Е... И ничего сейчас не решает. Потому что ВВП не обязательно показатель значимости страны, когда монголы завоевали полмира у них ВВП был нулевой, они вообще ничего не производили. Тоже самое когда гунны и готы завоевывали Римскую империю, они были в 100 раз беднее. В ВВП, например, входит стоимость фильма за миллионы долларов. У нас гиперзвук возможно стоит меньше, чем франзузский фильм. А что важней для значимости страны фильм или гиперрзвук. Или у нас вы можете подстричься за 4 доллара, а во Франции также, но за 40, там парикмахеры больше получают, соответственно ВВП получается в 10 раз больше, а услуга получена та же. И виртуальные спекуляции, при которых вообще ничего не производится, в ВВП входят
04:43:21 20-02-2025
Гость (13:50:44 19-02-2025) И ничего сейчас не решает. Потому что ВВП не обязательно пок... Когда гунны и готы завоевывали империю, империя уже сама развалилась. Монголы вообще по степи скакали. Русь в три года стерли, но развалившуюся Русь. Как только до восточной европы доскакали - получили по щам. Если Вы апеллируете историей, то не передергиваете. А тут богатая, ядерная страна.
12:39:50 19-02-2025
А о чем разговаривать с человеком от которого ничего не зависит, ему что прикажут он то и сделает, разговор бессмысленный получится, договорятся об одном, а окажется за океаном по другому думают опять придется переобуваться.