Эмманюэль Макрон заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным

Президент Франции пойдет на этот шаг, если он будет полезным в урегулировании украинского конфликта

19 февраля 2025, 09:35, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. С его слов, он готов поговорить с российским лидером, если это поможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Если президент Путин позвонит мне, я, конечно, поговорю с ним по телефону <...>. Когда это будет уместно в цикле предстоящих переговоров, я, конечно, поговорю с ним снова, если это будет полезно в сложившейся ситуации", – сказал Макрон в интервью французской региональной прессе, опубликованном в газете La Depeche du Midi.

Последняя беседа Макрона и Путина прошла в сентябре 2022 года. Позже президент РФ сказал, что французский лидер сам прекратил попытки вести дальнейший разговор. В ноябре 2024 года Макрон заявил, что в "подходящем контексте" не исключает новых разговоров с Владимиром Путиным.