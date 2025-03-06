Эмманюэль Макрон выступил против перемирия на Украине
Помимо этого, французский лидер объявил саммит по размещению войск
06 марта 2025, 09:15, ИА Амител
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против "слишком хрупкого прекращения огня" в конфликте на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BFM TV.
Макрон заявил, что путь к миру не может идти через отказ от Украины. Также, с его слов, мир "не может быть построен любой ценой".
Помимо этого, Макрон выступил за размещение на Украине европейских войск. Французский лидер подчеркнул, что сегодня они не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир. По мнению президента Франции, такая мера будет гарантировать его полное соблюдение. Также Макрон сообщил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, которые готовы "гарантировать будущий мир на Украине".
"США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше. Наша безопасность и наше благосостояние стали более неопределенными, и следует сказать: мы вступаем в новую эру", – высказался Макрон.
09:16:43 06-03-2025
вот что бывает с головой, если драть старого мужика переодетого в бабку
10:08:22 06-03-2025
Гость (09:16:43 06-03-2025) вот что бывает с головой, если драть старого мужика переоде... вы уверены как сами пробовали.
10:38:52 06-03-2025
Musik (10:08:22 06-03-2025) вы уверены как сами пробовали.... Судя по твоим постам тебе это знакомо :-)
11:39:39 06-03-2025
Гость (10:38:52 06-03-2025) Судя по твоим постам тебе это знакомо :-)... мне это не интересно. пусть он там хоть слона любит. или наоборот.
мне важнее, что деды фашизм из европы не выкорчевали до конца.
15:12:06 06-03-2025
Musik (11:39:39 06-03-2025) мне это не интересно. пусть он там хоть слона любит. или нао... Легко говорить про дедов. А сам (сама) как?
12:40:22 06-03-2025
Гость (10:38:52 06-03-2025) Судя по твоим постам тебе это знакомо :-)... не мешайте муське - он под прикрытием, а комменты на амике хоть как-то развеять французскую грусть
12:49:56 06-03-2025
Гость (12:40:22 06-03-2025) не мешайте муське - он под прикрытием, а комменты на амике х... вы не поверите - мне на карту МИР денег от Макрона не приходит...
17:46:02 06-03-2025
Musik (12:49:56 06-03-2025) вы не поверите - мне на карту МИР денег от Макрона не приход... А на какую приходит?
11:34:53 06-03-2025
Гость (09:16:43 06-03-2025) вот что бывает с головой, если драть старого мужика переоде...
А мож на оборот ,не ошибся…
12:02:40 06-03-2025
Гость (09:16:43 06-03-2025) вот что бывает с головой, если драть старого мужика переоде... как выяснилось он собственного отца дерет
13:26:58 06-03-2025
Гость (12:02:40 06-03-2025) как выяснилось он собственного отца дерет... Да-а, какая-то "Санта Барбара"
10:18:13 06-03-2025
против перемирия --- так перемирие ему никто и не предлагает, ему предлагают мир. А он хочет войны. Это его выбор
10:38:47 06-03-2025
Макрон заявил, что путь к миру не может идти через отказ от Украины --- давай Макрон, подбадривай Зеленского, чтобы не уступал Трампу подольше. Может он сможет нагнуть Трампа. А если получится наоборот, глваное, чтобы это длилось подольше. Трамп же сказал, или быстро, или никогда. Он или быстро нагнет Зеленского или сам сдастся. Лучше, чтобы это случилось попозже
12:05:16 06-03-2025
макрон - наполеон. Звучит? Ну вроде созвучно. Но чую отдерут макрона самого во все дыры при таком развитии событий
15:25:12 06-03-2025
"США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину" ---- «Ты просишь о помощи, но делаешь это без уважения»
15:47:57 06-03-2025
Да..... Дупло-то прочищено у Манеля хорошо, в прямом и переносном смысле. Всё боится кого-то.............