НОВОСТИПолитика

Эмманюэль Макрон выступил против перемирия на Украине

Помимо этого, французский лидер объявил саммит по размещению войск

06 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin
Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против "слишком хрупкого прекращения огня" в конфликте на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BFM TV.

Макрон заявил, что путь к миру не может идти через отказ от Украины. Также, с его слов, мир "не может быть построен любой ценой".

Помимо этого, Макрон выступил за размещение на Украине европейских войск. Французский лидер подчеркнул, что сегодня они не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир. По мнению президента Франции, такая мера будет гарантировать его полное соблюдение. Также Макрон сообщил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, которые готовы "гарантировать будущий мир на Украине".

"США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше. Наша безопасность и наше благосостояние стали более неопределенными, и следует сказать: мы вступаем в новую эру", – высказался Макрон.

Политика Мир Франция

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

09:16:43 06-03-2025

вот что бывает с головой, если драть старого мужика переодетого в бабку

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:08:22 06-03-2025

Гость (09:16:43 06-03-2025) вот что бывает с головой, если драть старого мужика переоде... вы уверены как сами пробовали.

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:52 06-03-2025

Musik (10:08:22 06-03-2025) вы уверены как сами пробовали.... Судя по твоим постам тебе это знакомо :-)

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:39:39 06-03-2025

Гость (10:38:52 06-03-2025) Судя по твоим постам тебе это знакомо :-)... мне это не интересно. пусть он там хоть слона любит. или наоборот.
мне важнее, что деды фашизм из европы не выкорчевали до конца.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:06 06-03-2025

Musik (11:39:39 06-03-2025) мне это не интересно. пусть он там хоть слона любит. или нао... Легко говорить про дедов. А сам (сама) как?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:22 06-03-2025

Гость (10:38:52 06-03-2025) Судя по твоим постам тебе это знакомо :-)... не мешайте муське - он под прикрытием, а комменты на амике хоть как-то развеять французскую грусть

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:49:56 06-03-2025

Гость (12:40:22 06-03-2025) не мешайте муське - он под прикрытием, а комменты на амике х... вы не поверите - мне на карту МИР денег от Макрона не приходит...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:02 06-03-2025

Musik (12:49:56 06-03-2025) вы не поверите - мне на карту МИР денег от Макрона не приход... А на какую приходит?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:53 06-03-2025

Гость (09:16:43 06-03-2025) вот что бывает с головой, если драть старого мужика переоде...
А мож на оборот ,не ошибся…

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:40 06-03-2025

Гость (09:16:43 06-03-2025) вот что бывает с головой, если драть старого мужика переоде... как выяснилось он собственного отца дерет

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:58 06-03-2025

Гость (12:02:40 06-03-2025) как выяснилось он собственного отца дерет... Да-а, какая-то "Санта Барбара"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:13 06-03-2025

против перемирия --- так перемирие ему никто и не предлагает, ему предлагают мир. А он хочет войны. Это его выбор

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:47 06-03-2025

Макрон заявил, что путь к миру не может идти через отказ от Украины --- давай Макрон, подбадривай Зеленского, чтобы не уступал Трампу подольше. Может он сможет нагнуть Трампа. А если получится наоборот, глваное, чтобы это длилось подольше. Трамп же сказал, или быстро, или никогда. Он или быстро нагнет Зеленского или сам сдастся. Лучше, чтобы это случилось попозже

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

12:05:16 06-03-2025

макрон - наполеон. Звучит? Ну вроде созвучно. Но чую отдерут макрона самого во все дыры при таком развитии событий

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:12 06-03-2025

"США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину" ---- «Ты просишь о помощи, но делаешь это без уважения»

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:57 06-03-2025

Да..... Дупло-то прочищено у Манеля хорошо, в прямом и переносном смысле. Всё боится кого-то.............

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров