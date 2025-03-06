Эмманюэль Макрон выступил против перемирия на Украине

Помимо этого, французский лидер объявил саммит по размещению войск

06 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com / Rafael Garcin

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против "слишком хрупкого прекращения огня" в конфликте на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на BFM TV.

Макрон заявил, что путь к миру не может идти через отказ от Украины. Также, с его слов, мир "не может быть построен любой ценой".

Помимо этого, Макрон выступил за размещение на Украине европейских войск. Французский лидер подчеркнул, что сегодня они не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир. По мнению президента Франции, такая мера будет гарантировать его полное соблюдение. Также Макрон сообщил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, которые готовы "гарантировать будущий мир на Украине".