Эндокринолог рассказал о симптомах сахарного диабета
Специалист отметила, что долгое время человек может жить и не ощущать их
26 октября 2023, 09:31, ИА Амител
Врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Мария Худякова рассказала о том, какие симптомы могут указывать на наличие у человека сахарного диабета. Ее слова передают "Известия".
К симптомам диабета первого типа специалист отнесла снижение веса, запах ацетона от тела, слабость, сухость во рту, снижение остроты зрения.
Второй тип, по ее словам, чаще развивается у людей средней и старшей возрастной группы как следствие неправильного питания. К его симптомам относятся жажда, выраженная сухость во рту, ощущение мурашек в руках и ногах, жжение слизистых, снижение зрения.
Эксперт добавила, что человек долгое время может жить и не замечать симптомов заболевания.
10:21:49 26-10-2023
Диабет как второго так и первого т-па не лечится Но жить с ним можно вот такая инфа по всем роликам и рекламе Спрашивается что тут комментировать и для чего симтоматезировать
11:03:12 26-10-2023
учащенное мочеиспускание, рассеянное внимание, временная нечёткость зрения, сухость во рту, эрект.дисфунк. (муж), частые инфекции, долгое заживление ран, проблемы ЖКТ, избыток жира, нервная нестабильность, сухость зуд кожи, постоянный голод, постоянная усталость, постоянная жажда, обесцвечивание и новообразования на коже, пятна и даже уплотнения на шее, покалывания и онемения (особ.руки) -- анализ крови на сахар и толерантность к глюкозе, поджелудочной и щитовидной, холестерин на атерогенный индекс (липидограмма) -- ну и физкультура! конечно же спасёт Мир...!