Энтомолог рассказала, ждет ли Алтайский край комариный апокалипсис летом 2024 года
На фоне обильного весеннего паводка и потепления в регионе прогнозируется нашествие комаров
08 мая 2024, 06:40, ИА Амител
Активность первых комаров отмечается в некоторых муниципалитетах Алтайского края, а к середине мая в регионе уже повсеместно может начаться нашествие этих кровососущих. Есть предпосылки, что в 2024 году их численность будет внушительной. Во многом этому поспособствует весенний паводок, из-за которого в пониженных местах рельефа до сих пор стоит вода. А такие водоемы идеальны для выплода личинок комаров. Об этом amic.ru рассказала доктор биологических наук, профессор, энтомолог Людмила Комарова.
"В Бийске уже в минувшие выходные я наблюдала облако крупных комаров из семейства кулицидов. Они уже выплодились и вышли на охоту. И их количество будет только расти. Ветра сейчас практически нет, луж после паводка очень много, кроме того, в регионе установились высокие температуры. Все эти факторы идеальны для откладки яиц и быстрого развития личинок. Лето обещает быть комариным, и они будут нападать не только в лесу, но и в городах, где большое количество отдыхающих", – говорит ученый.
Поэтому можно уже закупаться репеллентами: скоро без них прогуляться по набережной или в парке уже не получится. В борьбе с комарами в жилище помогут фумигаторы и москитные сетки на окна.
09:32:38 08-05-2024
Комарова рассказала нам о комаринном апокалипсисе.
11:30:38 08-05-2024
Славное лето
11:46:27 08-05-2024
вот сэкономленные на салютах средства можно направить на обработку города от комаров
11:59:59 08-05-2024
Мы наты не боимся а тут комары какие то
13:35:19 08-05-2024
Это где ветра нет? Ветер ледяной в Барнауле постоянно
16:52:58 08-05-2024
комары от вылупления вроде не больше 50 метров обитают. откуда они появлятся в городе?
19:34:16 08-05-2024
вячеслав (16:52:58 08-05-2024) комары от вылупления вроде не больше 50 метров обитают. отку... на электричке приезжают.
17:47:39 08-05-2024
Всю весну по ночам заморозки, в низинах до 5 мороза- разве они не убили личинок комара?
20:42:57 08-05-2024
Владимир (17:47:39 08-05-2024) Всю весну по ночам заморозки, в низинах до 5 мороза- разве... Тут ведь главное продать побольше репеллентов. А будут ли комары? конечно, куда ж без них летом. Но вот в примерно в 80-81 году обрабатывали нагорный бор от лесных вредителей, вот в то лето у тёщи в садоводстве комаров не было вообще, хотя обычно их там тучи. Посыл, думаю, понятен.
19:33:17 08-05-2024
Да ладно
07:22:28 11-05-2024
Можно, всё-таки начнем обрабатывать ядохимикатами оконечности города и парки централизованно? И клещей станет поменьше! Возможно выживет пара-тройка налогоплательщиков... Край не желает об этом задуматься?