НОВОСТИОбщество

Энтомолог рассказала, ждет ли Алтайский край комариный апокалипсис летом 2024 года

На фоне обильного весеннего паводка и потепления в регионе прогнозируется нашествие комаров

08 мая 2024, 06:40, ИА Амител

Комары / Фото: unsplash.com/ Maxim Mogilevskiy
Комары / Фото: unsplash.com/ Maxim Mogilevskiy

Активность первых комаров отмечается в некоторых муниципалитетах Алтайского края, а к середине мая в регионе уже повсеместно может начаться нашествие этих кровососущих. Есть предпосылки, что в 2024 году их численность будет внушительной. Во многом этому поспособствует весенний паводок, из-за которого в пониженных местах рельефа до сих пор стоит вода. А такие водоемы идеальны для выплода личинок комаров. Об этом amic.ru рассказала доктор биологических наук, профессор, энтомолог Людмила Комарова.

"В Бийске уже в минувшие выходные я наблюдала облако крупных комаров из семейства кулицидов. Они уже выплодились и вышли на охоту. И их количество будет только расти. Ветра сейчас практически нет, луж после паводка очень много, кроме того, в регионе установились высокие температуры. Все эти факторы идеальны для откладки яиц и быстрого развития личинок. Лето обещает быть комариным, и они будут нападать не только в лесу, но и в городах, где большое количество отдыхающих", – говорит ученый.

Поэтому можно уже закупаться репеллентами: скоро без них прогуляться по набережной или в парке уже не получится. В борьбе с комарами в жилище помогут фумигаторы и москитные сетки на окна.

Алтайский край комары

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

09:32:38 08-05-2024

Комарова рассказала нам о комаринном апокалипсисе.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Tim

11:30:38 08-05-2024

Славное лето

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:46:27 08-05-2024

вот сэкономленные на салютах средства можно направить на обработку города от комаров

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

11:59:59 08-05-2024

Мы наты не боимся а тут комары какие то

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бывшая бийчанка

13:35:19 08-05-2024

Это где ветра нет? Ветер ледяной в Барнауле постоянно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
вячеслав

16:52:58 08-05-2024

комары от вылупления вроде не больше 50 метров обитают. откуда они появлятся в городе?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

19:34:16 08-05-2024

вячеслав (16:52:58 08-05-2024) комары от вылупления вроде не больше 50 метров обитают. отку... на электричке приезжают.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

17:47:39 08-05-2024

Всю весну по ночам заморозки, в низинах до 5 мороза- разве они не убили личинок комара?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:57 08-05-2024

Владимир (17:47:39 08-05-2024) Всю весну по ночам заморозки, в низинах до 5 мороза- разве... Тут ведь главное продать побольше репеллентов. А будут ли комары? конечно, куда ж без них летом. Но вот в примерно в 80-81 году обрабатывали нагорный бор от лесных вредителей, вот в то лето у тёщи в садоводстве комаров не было вообще, хотя обычно их там тучи. Посыл, думаю, понятен.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

19:33:17 08-05-2024

Да ладно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:28 11-05-2024

Можно, всё-таки начнем обрабатывать ядохимикатами оконечности города и парки централизованно? И клещей станет поменьше! Возможно выживет пара-тройка налогоплательщиков... Край не желает об этом задуматься?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров