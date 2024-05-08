На фоне обильного весеннего паводка и потепления в регионе прогнозируется нашествие комаров

08 мая 2024, 06:40, ИА Амител

Комары / Фото: unsplash.com/ Maxim Mogilevskiy

Активность первых комаров отмечается в некоторых муниципалитетах Алтайского края, а к середине мая в регионе уже повсеместно может начаться нашествие этих кровососущих. Есть предпосылки, что в 2024 году их численность будет внушительной. Во многом этому поспособствует весенний паводок, из-за которого в пониженных местах рельефа до сих пор стоит вода. А такие водоемы идеальны для выплода личинок комаров. Об этом amic.ru рассказала доктор биологических наук, профессор, энтомолог Людмила Комарова.

"В Бийске уже в минувшие выходные я наблюдала облако крупных комаров из семейства кулицидов. Они уже выплодились и вышли на охоту. И их количество будет только расти. Ветра сейчас практически нет, луж после паводка очень много, кроме того, в регионе установились высокие температуры. Все эти факторы идеальны для откладки яиц и быстрого развития личинок. Лето обещает быть комариным, и они будут нападать не только в лесу, но и в городах, где большое количество отдыхающих", – говорит ученый.

Поэтому можно уже закупаться репеллентами: скоро без них прогуляться по набережной или в парке уже не получится. В борьбе с комарами в жилище помогут фумигаторы и москитные сетки на окна.