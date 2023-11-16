ЕР: Госдума одобрила бюджет на 2024 год во втором чтении

Государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений президента и положений народной программы партии

16 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Спикер АКЗС Александр Романенко / Фото: пресс-служба парламента

Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с учетом поправок "Единой России" приняли во втором, основном чтении. Увеличение расходов предусмотрели на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на 2 трлн рублей. Существенный рост будет и на оборону, образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры, сообщает сайт партии ER.ru.

Социальная поддержка

Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 млн семей, горячее питание будут получать 7 млн школьников. Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тыс. школьных учителей и 100 тыс. педагогов колледжей. Механизмом социального контракта смогут воспользоваться около миллиона человек.

МРОТ в 2024 году проиндексируют на 18,5% – это обеспечит рост зарплат почти 5 млн человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии. Пособие по безработице впервые будут индексировать ежегодно.

По предложению "Единой России" на 6 млрд рублей вырастут расходы на модернизацию центров занятости. Только в следующем году обновят 260 таких учреждений.

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 млрд рублей.

9 млрд рублей пойдут на развитие техникумов и колледжей и расширение программы "Профессионалитет". Также выделяются средства на обучение школьников 8-10 классов программированию – 3 млрд.

Еще одно направление – детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях, быстровозводимые комплексы "Единая Россия" предусмотрела еще 3 млрд рублей.

Дополнительные средства заложат на создание центров инженерных разработок на базе вузов. Их планируется открыть восемь по нескольким направлениям: фармацевтика, медицина, станкостроение, машиностроение, химия.

Согласно поправкам "Единой России", дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года предусмотрено 7,23 трлн рублей. В том числе партия добилась выделения финансирования на программу бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это предусматривает народная программа "Единой России". На это направят 6 млрд рублей.

Село, дороги, благоустройство

На развитие сельских территорий партия предложила увеличить финансирование на 26,4 млрд рублей. Дополнительно выделят 11,5 млрд на возвращение в оборот сельхозземель. И около 3 млрд – на развитие экспорта сельхозпродукции. Общий объём дополнительно выделяемых средств составит 88,6 млрд рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населенных пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

Более триллиона рублей ежегодно будут направлять на дорожное хозяйство. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Все поправки "Единая Россия" проработала с правительством и профильными министрами. Их общий объем составляет почти 140 млрд рублей.

Бюджет Алтайского края

Главный финансовый документ Алтайского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов рассмотрят на сессии регионального парламента в конце ноября. По итогам первого чтения доходы на следующий год были утверждены в объеме 143,1 млрд рублей, расходы – в объеме 158 млрд рублей.

"Но пока мы не видим всех цифр федерального бюджета, некоторые статьи краевого бюджета имеют наполнение ниже, чем это было в прошлом году. Например, модернизация системы школьного образования. В прошлом году на капитальный ремонт школ мы получили из федерального бюджета более 2 млрд рублей. В этом федеральные средства еще не распределены, и Алтайский край их тоже не видит", – прокомментировал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

При этом есть четкое понимание, что программа будет работать, ко второму чтению эту цифру уже будет видно, объем затрат на модернизацию школ будет увеличен, добавил Романенко. Также ожидается рост трансфертов приблизительно до показателей нынешнего года.