ЕР предлагает желающим ответить на 10 вопросов о Конституции России
Конкурс "30 лет Конституции России – проверь себя!" пройдет онлайн
05 октября 2023, 13:15, ИА Амител
"Единая Россия" дала старт Всероссийскому конкурсу к 30-летию Конституции РФ. Он продлится до 25 ноября 2023 года. Он проходит онлайн на сайте constitution.er.ru. Принять участие могут все желающие старше 18 лет, сообщает сайт партии ER.ru.
Что это за конкурс?
"Участникам предстоит ответить на 10 вопросов об основах Конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста дается 10 минут", – рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин на ВКС с региональными отделениями партии.
По его словам, победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат.
Александр Сидякин отметил, что итоги онлайн-конкурса подведут до 30 ноября. А награждение победителей состоится в декабре.
А что еще делает партия к юбилею Конституции?
По инициативе "Единой России" в регионах состоится более 600 мероприятий, посвященных Конституции. Это викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл тематических экскурсий, мероприятия в штабах общественной поддержки "Единой России".
"Мы также планируем провести серию уроков "Разговоры о важном" для школьников старших классов, лекции для студентов вузов по теме Конституции с участием депутатов всех уровней, глав регионов, секретарей наших реготделений, юристов. На них в интересной и доступной форме расскажем об Основном законе Российской Федерации, его содержании. О том, какие Конституция регулирует отношения, что представляют собой основы конституционного строя, как защищены права и свободы человека и гражданина, что такое федеративное устройство", – пояснил Александр Сидякин.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что проект "Единой России" к 30-летию Конституции имеет, в первую очередь, просветительское значение.
"Большое количество предложений при подготовке конституционных поправок поступило в социальный блок. Они касаются различных социальных гарантий: установления МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексации пенсий не реже раза в год, обязательного социального страхования. По инициативе президента, правительства, "Единой России" был принят ряд последующих законов, но далеко не обо всех наши граждане знают. Поэтому важной задачей региональных отделений партии будет донести до людей содержание нового социального законодательства, чтобы они могли воспользоваться всеми мерами поддержки", – сказал он.
13:22:01 05-10-2023
Обязательно поучаствую в конкурсе . Уверен что выиграю конкурс .
13:32:06 05-10-2023
Гость (13:22:01 05-10-2023) Обязательно поучаствую в конкурсе . Уверен что выиграю конку... Мы уже все выиграли, когда внесли изменения в действующую. А ведь президент говорил, что этого делать нельзя ни в коем случае. Но нам ведь плевать на его слова
13:29:50 05-10-2023
Интересно есть вопрос, противоречит ли конституции избиение несовершеннолетним, заключённого в изоляторе, по религиозным мотивам
13:30:58 05-10-2023
Уничтожить русское население - именно эта цель после голосования на пеньках и в гаражах
13:40:24 05-10-2023
Какие 30 лет? Это новая конституция, направленная против своего народа.
14:45:48 05-10-2023
Самая гибкая конституция в мире. Верти как хочешь...
14:52:36 05-10-2023
Отличный повод выделить и попилить бабло. Под какой-то странный конкурс. ЕР как обычно в курсе как поднять денег.
15:07:53 05-10-2023
И грант на проведение "конкурса" получили минимум девятизначный.
15:27:56 05-10-2023
это ж сколько вас, комментаторов, с салорейха повылазило. ну и навальнистов с коммунистами. Смешные вы
16:46:50 05-10-2023
Гость (15:27:56 05-10-2023) это ж сколько вас, комментаторов, с салорейха повылазило. ну... Отличный навык определять политическую ориентацию, по одному комментарию! Тот чья точка зрения хоть чуть-чуть расходится с официальной пропагандой, автоматически становится чужим и обязательно глупым и смешным. А это означает , что работает она именно так , как и должна
17:46:33 05-10-2023
Гость (16:46:50 05-10-2023) Отличный навык определять политическую ориентацию, по одному... да вы ж сами палитесь. По ключевым словам. Создаете так называемое общее мнение "большинства", а на самом деле вас около 2%, но "активных" )
19:24:03 05-10-2023
Гость (17:46:33 05-10-2023) да вы ж сами палитесь. По ключевым словам. Создаете так назы... ну если вы про себя,скакунов платников,то вы очень высокого мнения о своем рейтинге в 2%,достаточно посчитать даже тут комментарии и чтоб понять реальный рейтинг
15:48:50 05-10-2023
Вопрос на знание конституции: может ли одно и то же лицо занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков?
16:42:35 05-10-2023
Гость (15:48:50 05-10-2023) Вопрос на знание конституции: может ли одно и то же лицо зан... А вот тут не надо, это другое