Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать ему руку
После этого мальчик исправился и турецкий президент дал ему деньги
28 июля 2024, 19:58, ИА Амител
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, после того как тот отказался поцеловать ему руку. Как сообщает "Лента.ру", инцидент произошел на церемонии вручения ключей от квартир в городе Ризе 27 июля.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как ребенок подходит к Эрдогану и смотрит ему в глаза. Политик протягивает ему ладонь для поцелуя, но мальчик этого не делает. Тогда Эрдоган слегка ударяет ребенка по щеке. После этого мальчик все же целует руку президента и получает от него деньги.
Представители турецких властей пока никак не прокомментировали произошедшее.
20:16:49 28-07-2024
Ну хоть не в щи с вертушки
22:15:31 28-07-2024
Гость (20:16:49 28-07-2024) Ну хоть не в щи с вертушки... Простите, а где у вас щи находятся, чтобы туда с вертушки бить?
21:36:15 28-07-2024
А в Турции что коммунизм? Квартиры раздают, как в СССР...
00:18:34 29-07-2024
бородатый анекдот
-Подошел я к нему, батюшка, помоги ты нам
-пшол...холоп
-добрый такой, а ведь мог и вилкой в газ..
06:35:01 29-07-2024
Правильно сделал. У всех народов разные обычаи, нормы. Положено целовать - целуй. Со своей колокольни не надо судить.
08:07:14 29-07-2024
Гость (06:35:01 29-07-2024) Правильно сделал. У всех народов разные обычаи, нормы. Полож... Кем "положено"?
08:24:13 29-07-2024
Эрдоган слегка --- ну может тормозной мальчик, слегка помогли разтормозиться
09:50:09 29-07-2024
Не ладонь, а кисть.
10:25:20 29-07-2024
Ну если родители так воспитали, приходится президенту "поправлять". и именно "поправлять-наставлять", а не бить. Без эмоций спокойно поправил.
14:27:10 29-07-2024
Гость (10:25:20 29-07-2024) Ну если родители так воспитали, приходится президенту "попра... ...как же вы любите свои кандалы, кнут и хозяина...Терапия, кстати хорошо помогает бороться со Стокгольмским синдромом, глядишь, вдруг придет осознание себя человеком, а не чем то иным
10:48:38 29-07-2024
Молодец, уважаю