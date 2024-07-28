Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать ему руку

После этого мальчик исправился и турецкий президент дал ему деньги

28 июля 2024, 19:58, ИА Амител

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, после того как тот отказался поцеловать ему руку. Как сообщает "Лента.ру", инцидент произошел на церемонии вручения ключей от квартир в городе Ризе 27 июля.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как ребенок подходит к Эрдогану и смотрит ему в глаза. Политик протягивает ему ладонь для поцелуя, но мальчик этого не делает. Тогда Эрдоган слегка ударяет ребенка по щеке. После этого мальчик все же целует руку президента и получает от него деньги.

Представители турецких властей пока никак не прокомментировали произошедшее.