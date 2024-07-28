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Эрдоган дал пощечину ребенку за отказ поцеловать ему руку

После этого мальчик исправился и турецкий президент дал ему деньги

28 июля 2024, 19:58, ИА Амител

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину мальчику, после того как тот отказался поцеловать ему руку. Как сообщает "Лента.ру", инцидент произошел на церемонии вручения ключей от квартир в городе Ризе 27 июля.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как ребенок подходит к Эрдогану и смотрит ему в глаза. Политик протягивает ему ладонь для поцелуя, но мальчик этого не делает. Тогда Эрдоган слегка ударяет ребенка по щеке. После этого мальчик все же целует руку президента и получает от него деньги.

Представители турецких властей пока никак не прокомментировали произошедшее.

Комментарии 11

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Гость

20:16:49 28-07-2024

Ну хоть не в щи с вертушки

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Гость

22:15:31 28-07-2024

Гость (20:16:49 28-07-2024) Ну хоть не в щи с вертушки... Простите, а где у вас щи находятся, чтобы туда с вертушки бить?

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RUSSKIY

21:36:15 28-07-2024

А в Турции что коммунизм? Квартиры раздают, как в СССР...

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Гость

00:18:34 29-07-2024

бородатый анекдот
-Подошел я к нему, батюшка, помоги ты нам
-пшол...холоп
-добрый такой, а ведь мог и вилкой в газ..

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Гость

06:35:01 29-07-2024

Правильно сделал. У всех народов разные обычаи, нормы. Положено целовать - целуй. Со своей колокольни не надо судить.

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Кхм...

08:07:14 29-07-2024

Гость (06:35:01 29-07-2024) Правильно сделал. У всех народов разные обычаи, нормы. Полож... Кем "положено"?

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Гость

08:24:13 29-07-2024

Эрдоган слегка --- ну может тормозной мальчик, слегка помогли разтормозиться

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Гость

09:50:09 29-07-2024

Не ладонь, а кисть.

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Гость

10:25:20 29-07-2024

Ну если родители так воспитали, приходится президенту "поправлять". и именно "поправлять-наставлять", а не бить. Без эмоций спокойно поправил.

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Гость

14:27:10 29-07-2024

Гость (10:25:20 29-07-2024) Ну если родители так воспитали, приходится президенту "попра... ...как же вы любите свои кандалы, кнут и хозяина...Терапия, кстати хорошо помогает бороться со Стокгольмским синдромом, глядишь, вдруг придет осознание себя человеком, а не чем то иным

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Гость

10:48:38 29-07-2024

Молодец, уважаю

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