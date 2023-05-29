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Эрдоган объявил о победе на выборах в Турции и спел победную песню

Сторонники президента страны начали праздновать на улицах городов

29 мая 2023, 00:36, ИА Амител

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе на выборах. Сюжеты показали по местному телевидению.

После подсчета 99% голосов Эрдоган набрал более 50% голосов. После провозглашения победы он даже спел перед сторонниками победную песню и заявил, что он со страной "до смерти".

Также Эрдоган назвал результаты выборов в стране "праздником демократии".

Напомним, что в первом туре Реджеп Тайип Эрдоган и его оппонент Кемаль Кылычдароглу не смогли набрать нужное количество голосов. 

Те, кто поддерживал Эрдогана, вышли на улицы городов праздновать победу.

Политика

Комментарии 4

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Гость

07:05:33 29-05-2023

Получается не любят турки американцев

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Гость

07:40:33 29-05-2023

Мафия и тотальная коррупция "слуг народа". Вот и вся стабильность.

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Гость

11:17:39 29-05-2023

И тут слово о "демократии".Пришёл Эрдоган-это одна власть народа,пришёл бы оппозиционный лидер,была бы другая власть народа.

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Гость

13:34:25 29-05-2023

Это последний срок Эрдогана. Настроим хабов, Аккую, и прочих конфеток, а потом это все отнимут.

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