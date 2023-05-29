Эрдоган объявил о победе на выборах в Турции и спел победную песню
Сторонники президента страны начали праздновать на улицах городов
29 мая 2023, 00:36, ИА Амител
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе на выборах. Сюжеты показали по местному телевидению.
После подсчета 99% голосов Эрдоган набрал более 50% голосов. После провозглашения победы он даже спел перед сторонниками победную песню и заявил, что он со страной "до смерти".
Также Эрдоган назвал результаты выборов в стране "праздником демократии".
Напомним, что в первом туре Реджеп Тайип Эрдоган и его оппонент Кемаль Кылычдароглу не смогли набрать нужное количество голосов.
Те, кто поддерживал Эрдогана, вышли на улицы городов праздновать победу.
07:05:33 29-05-2023
Получается не любят турки американцев
07:40:33 29-05-2023
Мафия и тотальная коррупция "слуг народа". Вот и вся стабильность.
11:17:39 29-05-2023
И тут слово о "демократии".Пришёл Эрдоган-это одна власть народа,пришёл бы оппозиционный лидер,была бы другая власть народа.
13:34:25 29-05-2023
Это последний срок Эрдогана. Настроим хабов, Аккую, и прочих конфеток, а потом это все отнимут.