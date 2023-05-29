Эрдоган объявил о победе на выборах в Турции и спел победную песню

Сторонники президента страны начали праздновать на улицах городов

29 мая 2023, 00:36, ИА Амител

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе на выборах. Сюжеты показали по местному телевидению.

После подсчета 99% голосов Эрдоган набрал более 50% голосов. После провозглашения победы он даже спел перед сторонниками победную песню и заявил, что он со страной "до смерти".

Также Эрдоган назвал результаты выборов в стране "праздником демократии".

Напомним, что в первом туре Реджеп Тайип Эрдоган и его оппонент Кемаль Кылычдароглу не смогли набрать нужное количество голосов.

Те, кто поддерживал Эрдогана, вышли на улицы городов праздновать победу.