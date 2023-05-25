Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности
Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на саммите ЕАЭС
25 мая 2023, 22:23, ИА Амител
Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на саммите ЕАЭС.
Армянский премьер также напомнил о вопросе прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Он выразил надежду, что в ближайшее время диалог между Баку и Степанакертом о дальнейшем регулировании ситуации начнётся.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отметил, что у страны нет территориальных претензий к Армении, особенно с учётом того, что Армения официально признала Карабах частью страны.
07:46:22 26-05-2023
Сдали армяне Карабах. 30 лет упирались, кровь проливали. Пашинян сдал. Может поэтому большинство армян его любят
14:48:38 26-05-2023
Гость (07:46:22 26-05-2023) Сдали армяне Карабах. 30 лет упирались, кровь проливали. Паш... Историю почитайте, это всегда была территория Азербайджана. Вот к Вам бы пришло и сказали, теперь твоя дача принадлежит мне, нравится?