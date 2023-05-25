Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на саммите ЕАЭС

25 мая 2023, 22:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на саммите ЕАЭС.

Армянский премьер также напомнил о вопросе прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Он выразил надежду, что в ближайшее время диалог между Баку и Степанакертом о дальнейшем регулировании ситуации начнётся.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отметил, что у страны нет территориальных претензий к Армении, особенно с учётом того, что Армения официально признала Карабах частью страны.