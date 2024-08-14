НОВОСТИБизнес

Эрнст потерял на сети торговых центров более миллиарда рублей

В прошлом году Эрнст стал учредителем компании "Место встречи"

14 августа 2024, 21:15, ИА Амител

Константин Эрнст / Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Константин Эрнст / Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст потерял на сети торговых центров более миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал "Звездач".

В прошлом году Эрнст стал учредителем компании "Место встречи". Его доля в ней составила 49%. По информации СМИ, под этим юридическим лицом зарегистрирована сеть торговых центров.

По данным  бухгалтерской отчетности, за 2023 год прибыль проекта ушла в минус на 1,1 миллиарда рублей. С чем связана подобная ситуация — не уточняется.

телевидение

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

21:38:30 14-08-2024

С очень грамотным бухгалтером, связана така ситуация

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:10 14-08-2024

Бедняжка! Как вот теперь жить?!

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

06:00:19 15-08-2024

Гость (21:39:10 14-08-2024) Бедняжка! Как вот теперь жить?! ... Вам смешно, а там молодая жена, может бросить) На 26 лет младше

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

22:52:28 14-08-2024

скиньтесь по соточке, ага.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:56 15-08-2024

Вот уже неправильно. Потеря 1,1млрд, его доля в компании 49%. Значит потери уже в 2 раза меньше. Если остальные учредители не фиктивные, и действуют под его эгидой

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:05 15-08-2024

Млрдом больше, млрдом меньше, тьфу!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:08 15-08-2024

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст потерял на сети торговых центров более миллиарда рублей.
Вы забыли указать - бюджетных. Т.е. наших с вами.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:59 15-08-2024

" Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад." (с)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:20:03 15-08-2024

Легко пришли, легко ушли.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Злойчитака

10:44:30 16-08-2024

Предлагаю открыть благотворительный фонд, назвать "Костик". Скинуться всем миром для бедолажки, а то в Израиль не на что будет свалить. Да, и посмотреть, как его дружки типа урганта и лысого деда помогут- жидки же помогают друг другу.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Женя

14:03:25 16-08-2024

Жаль, что государственная ТВ стала частным двором.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сократ

11:30:13 17-08-2024

Все эти Эрнсти, Добродеевы, прочие "гендиректора" ТВ-каналов - прыщи на теле госбюджета. Они куклы в руках Кириенко, олигархата, высокопоставленных чиновников из "элиты". В основе их т.н. "деятельности" - махровый антисоветизм, раскол общества на людей до и после позорных 90-х, следование политике порочных "рыночных механизмов", извлечение незаконной прибыли из кармана налогоплательщика.
Гнать всех на лесоповал!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

19:03:24 17-08-2024

Все что нажито непосильным трудом

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:54 18-08-2024

Да он и первый канал превратил в еврейские посиделки смотреть нечего скучно не интересно и бюджетно хотя гонорары отстегивает своим не малые если некоторые замки строят и не на последние а уж себя любимого он конечно не обделит

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров