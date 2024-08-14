В прошлом году Эрнст стал учредителем компании "Место встречи"

14 августа 2024, 21:15, ИА Амител

Константин Эрнст / Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст потерял на сети торговых центров более миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал "Звездач".

В прошлом году Эрнст стал учредителем компании "Место встречи". Его доля в ней составила 49%. По информации СМИ, под этим юридическим лицом зарегистрирована сеть торговых центров.

По данным бухгалтерской отчетности, за 2023 год прибыль проекта ушла в минус на 1,1 миллиарда рублей. С чем связана подобная ситуация — не уточняется.