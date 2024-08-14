Эрнст потерял на сети торговых центров более миллиарда рублей
В прошлом году Эрнст стал учредителем компании "Место встречи"
14 августа 2024, 21:15, ИА Амител
Константин Эрнст / Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст потерял на сети торговых центров более миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал "Звездач".
В прошлом году Эрнст стал учредителем компании "Место встречи". Его доля в ней составила 49%. По информации СМИ, под этим юридическим лицом зарегистрирована сеть торговых центров.
По данным бухгалтерской отчетности, за 2023 год прибыль проекта ушла в минус на 1,1 миллиарда рублей. С чем связана подобная ситуация — не уточняется.
21:38:30 14-08-2024
С очень грамотным бухгалтером, связана така ситуация
21:39:10 14-08-2024
Бедняжка! Как вот теперь жить?!
06:00:19 15-08-2024
Гость (21:39:10 14-08-2024) Бедняжка! Как вот теперь жить?! ... Вам смешно, а там молодая жена, может бросить) На 26 лет младше
22:52:28 14-08-2024
скиньтесь по соточке, ага.
08:00:56 15-08-2024
Вот уже неправильно. Потеря 1,1млрд, его доля в компании 49%. Значит потери уже в 2 раза меньше. Если остальные учредители не фиктивные, и действуют под его эгидой
08:59:05 15-08-2024
Млрдом больше, млрдом меньше, тьфу!
09:10:08 15-08-2024
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст потерял на сети торговых центров более миллиарда рублей.
Вы забыли указать - бюджетных. Т.е. наших с вами.
09:39:59 15-08-2024
" Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад." (с)
22:20:03 15-08-2024
Легко пришли, легко ушли.
10:44:30 16-08-2024
Предлагаю открыть благотворительный фонд, назвать "Костик". Скинуться всем миром для бедолажки, а то в Израиль не на что будет свалить. Да, и посмотреть, как его дружки типа урганта и лысого деда помогут- жидки же помогают друг другу.
14:03:25 16-08-2024
Жаль, что государственная ТВ стала частным двором.
11:30:13 17-08-2024
Все эти Эрнсти, Добродеевы, прочие "гендиректора" ТВ-каналов - прыщи на теле госбюджета. Они куклы в руках Кириенко, олигархата, высокопоставленных чиновников из "элиты". В основе их т.н. "деятельности" - махровый антисоветизм, раскол общества на людей до и после позорных 90-х, следование политике порочных "рыночных механизмов", извлечение незаконной прибыли из кармана налогоплательщика.
Гнать всех на лесоповал!
19:03:24 17-08-2024
Все что нажито непосильным трудом
15:55:54 18-08-2024
Да он и первый канал превратил в еврейские посиделки смотреть нечего скучно не интересно и бюджетно хотя гонорары отстегивает своим не малые если некоторые замки строят и не на последние а уж себя любимого он конечно не обделит