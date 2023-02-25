ЕС ввёл санкции против трёх российских банков

Их названия пока неизвестны

25 февраля 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций ввёл ограничения против трёх российских банков, пишет РИА Новости.

На них распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов, сказано в заявлении Совета ЕС.

При этом пока не указывается, о каких именно кредитных организациях идёт речь. По данным западных СМИ, что это Альфа-Банк, Росбанк и "Тинькофф".