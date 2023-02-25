ЕС ввёл санкции против трёх российских банков
Их названия пока неизвестны
25 февраля 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций ввёл ограничения против трёх российских банков, пишет РИА Новости.
На них распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов, сказано в заявлении Совета ЕС.
При этом пока не указывается, о каких именно кредитных организациях идёт речь. По данным западных СМИ, что это Альфа-Банк, Росбанк и "Тинькофф".
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