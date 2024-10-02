Еще 120 человек планируют подать групповой иск к рэперу P. Diddy

Возраст жертв — от 9 до 38 лет

02 октября 2024, 22:55, ИА Амител

Судебный молоток / Фото: unsplash.com

Против американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, готовится подача еще 120 исков о сексуальном насилии. Адвокаты истцов утверждают, что среди пострадавших имеются дети в возрасте 9 и 14 лет, сообщает The Washington Post.

Один из адвокатов, Тони Боуз, заявил, что "самый большой секрет в индустрии развлечений" был раскрыт миру. Другой защитник, Эндрю Ван Арсдейл, сказал, что возраст жертв различен: от 9 до 38 лет. Сами преступления происходили с 2000 по 2010 год, когда Комбс был наиболее популярен.

Ван Арсдейл подчеркнул, что в предстоящих исках будут названы предполагаемые сообщники продюсера, включая членов его семьи и других людей.