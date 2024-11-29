Еще 18 человек пострадали в алтайском медцентре, где насмерть отравились люди

Для эвакуации больных задействовали семь бригад скорой помощи

29 ноября 2024, 06:42, ИА Амител

Капельница / Фото: unsplash.com / Marcelo Leal

В частном социальном центре в селе Калистратиха, где от отравления умерли три человека, пострадали еще 18 постояльцев. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным алтайского Минздрава, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации больных задействовано семь бригад скорой помощи.

"Пациентов в Барнаул. Для эвакуации было задействовано семь бригад скорой помощи. Пациентов доставили в инфекционное отделение городской больницы № 5 города Барнаула. В настоящее время в стационаре находятся 18 пациентов. Состояние 14 человек врачи оценивают как средней степени тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии. Все необходимое лечение получают", – заявили в министерстве.

В связи с происшествием на место выехали инфекционист и эпидемиолог Калманской ЦРБ, а также эксперты Центра гигиены и эпидемиологии.

Напомним, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).