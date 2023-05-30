Эту патриотическую акцию проводит партия "Единая Россия"

30 мая 2023, 15:45, ИА Амител

Парта Героя / Фото: пресс-служба "Единой России"

Уже 50 особых патриотических парт установили в алтайских школах. И открытие 25 из них приурочили к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К акции "Единой России" присоединились образовательные учреждения в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Поспелихинском, Новичихинском, Павловском и Чарышском районах, сообщает пресс-служба партии.

Парты открывают в честь участников не только Второй мировой, но и локальных войн, специальной военной операции.

Например, в рубцовской школе № 19 увековечили память о фронтовике, школьном военруке Анатолии Зрячих. Он прошёл всю войну, принимал участие в обороне Москвы в 1941 году. А в Новоалтайском лицее профессионального образования теперь есть парта имени ветерана войны в Афганистане, военного лётчика Виктора Целинкова. Кстати, он и сейчас работает в лицее мастером производственного обучения.

"Партийный проект позволяет отдать дань уважения не только ушедшим героям, но и тем, кто рядом с нами. Это не менее важно, ведь школьники и студенты могут учиться на живых примерах, общаться с этими людьми и понимать, что героем может стать каждый, кто любит свою Родину и воспитывает в себе сильный характер", – отметила координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашёва.

Парты в честь участников специальной военной операции открыли сразу в нескольких учебных заведениях. Например, в Поспелихинской школе № 3 в честь Николая Крылова, который погиб 9 мая 2022 года и посмертно награждён орденом Мужества. А школе № 2 этого же села появилась Парта Героя в честь участника Чеченской войны Константина Ершова. Он скончался в результате ранений и тоже был награждён орденом Мужества посмертно. На торжественных мероприятиях в районе побывала депутат Алтайского краевого Заксобрания, член фракции "Единая Россия" Ирина Солнцева.

Проект позволяет в доступной форме рассказывать школьникам и студентам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за специальными партами получают только лучшие ученики и студенты.