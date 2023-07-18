Еще 6,5 км улиц осветят в Барнауле в этом году

Большая часть работ пройдет в микрорайоне Авиатор

18 июля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле сделают освещение еще на десяти участках, сообщает мэрия.

Новые фонари появятся в микрорайоне Авиатор на улицах Алтайской, Театральной, Августовской (на двух участках), Тверской, Зеркальной, Дружбы и Московской. Также их установят на улице Чернышевского (от Комсомольского до Промышленной) и улице Сахалинской в поселке Центральном.

Общая протяженность новой сети освещения составит 6,5 км. Начальная максимальная цена закупки – 14 млн рублей.

Подрядчика для этих работ уже ищут. Они должны быть выполнены до 27 октября.