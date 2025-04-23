Еще один алтайский завод прошел отбор в федеральный проект по производительности труда

Алтайский "Завод "ЭнергоТех" будет внедрять инструменты бережливого производства

23 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

"Завод "ЭнергоТех" / Фото предоставлено компанией

ООО "Завод "ЭнергоТех" стал еще одним участником федерального проекта "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Отбор прошел при участии представителей Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края (РЦК) и Министерства экономического развития региона.

Эксперты рассказали руководству и сотрудникам завода о проекте и методах повышения производительности труда. А также представили успешные примеры оптимизации других предприятий региона, что позволило определить возможные направления для внедрения улучшений.

Экскурсия по производственным помещениям завода позволила выявить потенциальные области для оптимизации процессов. На предприятии подписали документы, подтверждающие готовность к участию в проекте.

"В рамках проекта эксперты помогают предприятиям оптимизировать бизнес-процессы и повышать производительность труда. Кроме того, участникам предоставляется доступ к ИТ-платформе "Производительность.рф", где они могут ознакомиться с лучшими практиками по бережливому производству в различных отраслях", – пояснил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Добавим, что завод деревообрабатывающего оборудования "ЭнергоТех" выпускает лесопильные линии, ленточные пилорамы, заточные станки, разводные устройства и другое оборудование под брендами "Алтай 3" и "Триумф".

Принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.