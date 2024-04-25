Еще один банк начнет выдавать ипотеку в Крыму

Взять кредит на квартиру теперь могут и жители Барнаула

25 апреля 2024, 15:19, ИА Амител

Ипотека. Жилье / Фото с сайта freepik

ВТБ объявил о запуске ипотечных кредитов на покупку жилья в Крыму. Выдавать их будут в офисах дочернего банка – РНКБ. Оформить ипотеку могут не только крымчане, но и жители других регионов, в том числе Алтайского края, сообщает пресс-служба банка.

"В ближайшее время получить у нас ипотеку можно будет на жилье еще в пяти регионах. Среди них – стратегический для государства Крым. Провести сделки можно будет в нескольких офисах РНКБ в четырех городах полуострова, в наших ближайших к региону отделениях или полностью дистанционно", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Кроме Крыма, ипотека от ВТБ появится в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ингушетии и Туве. Что же касается полуострова, то речь идет о городах Симферополь, Евпатория, Севастополь и Ялта. Кроме того, оформить кредит на объекты полуострова клиенты смогут очно в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону или дистанционно из любого города России.

Причем взять ипотеку можно не только на квартиру или дом, но также на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка и сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками.

Добавим, что сейчас в Крыму работает три крупных банка – Промсвязьбанк, Сбербанк, Тинькофф-банк. Но остальные кредитные организации пока не заходят на территорию региона. Вероятно, опасаются каких-либо последствий для своего бизнеса от вторичных санкций, хотя сейчас особых препятствий для развития банковского бизнеса там нет, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на главного эксперта "Русипотеки" Сергея Гордейко.

"За более чем десятилетнюю историю присутствия российских банков в Крыму земельные участки преимущественно прошли размежевание, что крайне важно для ипотеки с точки зрения залогового обеспечения. К настоящему моменту создана залоговая база, чтобы ипотечное кредитование развивалось достаточно активно", – пояснил эксперт.

Собеседники издания отмечают, что "выход на местный рынок с таким продуктом, как ипотека, усиливает позиции группы ВТБ на полуострове и открывает новые ресурсы для банка". При этом спрос на ипотеку растет. Так, у Сбербанка за весь прошлый год было выдано ипотечных кредитов на 12,6 млрд руб. РНКБ в 2023 году выдал ипотеки на 40,3 млрд руб., что почти в два раза больше итогов 2022 года.