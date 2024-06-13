Еще один Дом культуры отремонтировали в алтайском селе

Всего в 2024 году при поддержке партии "Единая Россия" и правительства Алтайского края обновят десять сельских ДК

13 июня 2024, 14:00, ИА Амител

Открытие ДК в селе Степной Кучук / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В селе Степной Кучук Родинского района открыли после ремонта Дом культуры. Его обновляли по проекту "Единой России" "Культура малой родины". На работы выделили 11 млн рублей из федерального и местного бюджетов.

Здесь отремонтировали зрительный зал и два кабинета, приобрели новые кресла и одежду сцены, заменили систему отопления, оборудовали санитарную комнату, уложили линолеум в фойе и обновили фасад.

Открывали 11 июня в торжественной обстановке с участием сенатора от региона, заместителя секретаря реготделения "Единой России" Натальи Кувшиновой. Именно она курирует реализацию партпроектов в Алтайском крае. На открытие также приехали вице-спикер краевого Заксобрания и первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, депутаты-единороссы в АКЗС Сергей Серов и Алексей Кривенко.

"Степной Кучук небольшое село, но ДК всегда был центром притяжения, образованные здесь коллективы работают чуть ли не с самого основания. Поддержка и развитие объектов культуры в селах очень важны. И Родинский район подает хороший пример другим территориям", – прокомментировал Денис Голобородько.

Кстати, район уже в третий раз участвует в реализации партийного проекта "Культура малой родины". А Степнокучукский Дом культуры стал первым учреждением, открывшимся в этом году после ремонта, отметила Елена Безрукова.

Открытие ДК в селе Степной Кучук / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Помимо Степнокучукского ДК за счет федеральной субсидии в размере 39 млн рублей в этом году будут отремонтированы дома культуры в Алтайском, Баевском, Курьинском и Ребрихинском районах", – сказала Наталья Кувшинова.

Она добавила, что глава региона Виктор Томенко принял решение о выделении средств на текущий ремонт сельских домов культуры в рамках реализации проекта "Культура малой родины". На 20 млн отремонтируют пять ДК в Быстроистокском, Волчихинском, Заринском, Змеиногорском и Смоленском районах.

Напомним, Алтайский край участвует в реализации партийного проекта с 2017 года. За это время федеральную поддержку получили 158 сельских учреждений культуры. Модернизация ДК является одним из важнейших пунктов народной программы "Единой России".