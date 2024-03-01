Еще один комплекс весогабаритного контроля заработает в Алтайском крае

На него потратят 33 млн рублей

01 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Комплекс весогабаритного контроля установят в Локтевском районе Алтайского края, сообщили в региональном Минтрансе.

Работы будут проводить на трассе А-322 Горняк – Староалейское, на них потратят более 33 млн рублей. Первые три месяца комплекс будет работать в тестовом режиме, а затем его переведут в постоянный, если не обнаружат проблем.

На сегодня в крае действует 15 таких комплексов. Они нужны для сохранения дорожного полотна и выявления нарушителей ПДД.