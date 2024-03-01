Еще один комплекс весогабаритного контроля заработает в Алтайском крае
На него потратят 33 млн рублей
01 марта 2024, 12:15, ИА Амител
Фото: Министерство транспорта Алтайского края
Комплекс весогабаритного контроля установят в Локтевском районе Алтайского края, сообщили в региональном Минтрансе.
Работы будут проводить на трассе А-322 Горняк – Староалейское, на них потратят более 33 млн рублей. Первые три месяца комплекс будет работать в тестовом режиме, а затем его переведут в постоянный, если не обнаружат проблем.
На сегодня в крае действует 15 таких комплексов. Они нужны для сохранения дорожного полотна и выявления нарушителей ПДД.
12:56:58 01-03-2024
Вместо того, чтобы строить дороги, живущие дольше гарантийного срока, они ставят шлагбаумы и дерут мзду. Это же ОПГ, разве не видно?
13:43:18 01-03-2024
Зачем фото с Горного Алтая влепили?)))
15:39:40 01-03-2024
Гость (13:43:18 01-03-2024) Зачем фото с Горного Алтая влепили?))) ... Это дорога Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь. Входит в состав Алтайского края.
18:05:44 01-03-2024
Так та дорога по своему состоянию никак не может быть федеральной. Она и на рег ональный то стандарт далеко не дотягивает, проще рядом по полевой проехать чем по тому "асфальту".