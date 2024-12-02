Еще один отравившийся постоялец алтайского соццентра скончался в больнице

На утро 2 декабря в стационарах находятся 25 человек

02 декабря 2024, 11:52, ИА Амител

Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Число погибших постояльцев частного соццентра в селе Калистратиха достигло шести. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Алтайского края, еще один пострадавший скончался в больнице.

Так, на утро 2 декабря в стационарах находятся 25 человек. В барнаульской больнице № 5 продолжают лечение четыре тяжелых пациента, три – легких, 17 – в состоянии средней степени тяжести.

"Один пациент в ночь на 2 декабря умер. У контактного пациента, который находится в больнице № 1 г. Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение", – добавили в ведомстве.

Напомним, что о массовом отравлении вечером 28 ноября сообщили пресс-службы алтайской прокуратуры и регионального СУ СК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Директора центра Алика Гельфенбайна заключили под стражу.