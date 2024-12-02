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Еще один отравившийся постоялец алтайского соццентра скончался в больнице

На утро 2 декабря в стационарах находятся 25 человек

02 декабря 2024, 11:52, ИА Амител

Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю
Социальный центр в Калистратихе / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Число погибших постояльцев частного соццентра в селе Калистратиха достигло шести. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Алтайского края, еще один пострадавший скончался в больнице.

Так, на утро 2 декабря в стационарах находятся 25 человек. В барнаульской больнице № 5 продолжают лечение четыре тяжелых пациента, три – легких, 17 – в состоянии средней степени тяжести.

"Один пациент в ночь на 2 декабря умер. У контактного пациента, который находится в больнице № 1 г. Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение", – добавили в ведомстве.

Напомним, что о массовом отравлении вечером 28 ноября сообщили пресс-службы алтайской прокуратуры и регионального СУ СК РФ.  Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Директора центра Алика Гельфенбайна заключили под стражу.

Алтайский край Происшествия
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Комментарии 5

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Гость

12:12:55 02-12-2024

Почмему пишут отравление, если это инфекционное заболевание?

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Гость

13:49:08 02-12-2024

Гость (12:12:55 02-12-2024) Почмему пишут отравление, если это инфекционное заболевание?...
Официально не подтверждено ни отравление, ни инфекционное. Хотя отвезли всех в инфекционное. Медицина у нас ниже плинтуса опустилась. Ничего определить не могут. Четверо детей умерли в Красноярском крае, а от чего молчок. Ясно, что не от дихлофоса

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Гость

12:34:00 02-12-2024

Что за инфекция, от которой так массово мрут? И куда они пойдут после больницы?

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Гость

12:35:28 02-12-2024

Один только внешний вид этого центра может убить при просмотре фото.

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Сергей

22:58:54 03-12-2024

Снова скажут дихлофос......

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