Еще один отравившийся постоялец алтайского соццентра скончался в больнице
На утро 2 декабря в стационарах находятся 25 человек
02 декабря 2024, 11:52, ИА Амител
Число погибших постояльцев частного соццентра в селе Калистратиха достигло шести. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Алтайского края, еще один пострадавший скончался в больнице.
Так, на утро 2 декабря в стационарах находятся 25 человек. В барнаульской больнице № 5 продолжают лечение четыре тяжелых пациента, три – легких, 17 – в состоянии средней степени тяжести.
"Один пациент в ночь на 2 декабря умер. У контактного пациента, который находится в больнице № 1 г. Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение", – добавили в ведомстве.
Напомним, что о массовом отравлении вечером 28 ноября сообщили пресс-службы алтайской прокуратуры и регионального СУ СК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Директора центра Алика Гельфенбайна заключили под стражу.
12:12:55 02-12-2024
Почмему пишут отравление, если это инфекционное заболевание?
13:49:08 02-12-2024
Гость (12:12:55 02-12-2024) Почмему пишут отравление, если это инфекционное заболевание?...
Официально не подтверждено ни отравление, ни инфекционное. Хотя отвезли всех в инфекционное. Медицина у нас ниже плинтуса опустилась. Ничего определить не могут. Четверо детей умерли в Красноярском крае, а от чего молчок. Ясно, что не от дихлофоса
12:34:00 02-12-2024
Что за инфекция, от которой так массово мрут? И куда они пойдут после больницы?
12:35:28 02-12-2024
Один только внешний вид этого центра может убить при просмотре фото.
22:58:54 03-12-2024
Снова скажут дихлофос......