Еще один постоялец алтайского соццентра "Рубикон" скончался

В стационарах остаются 24 пациента

03 декабря 2024, 12:08, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще один постоялец алтайского частного соццентра "Рубикон" скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Пациент скончался в ночь на 3 декабря. Таким образом, число жертв массового отравления достигло семи. В стационарах остаются 24 пациента: 3 тяжелых, 10 в состоянии легкой степени тяжести, еще 10 – в состоянии средней степени тяжести.

"Пациент, который находится в больнице № 1 Рубцовска в состоянии легкой степени тяжести, необходимое лечение получает в полном объеме", – добавил представитель ведомства.

У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Руководителя соццентра Алика Гельфенбайна заключили под стражу.