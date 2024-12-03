Еще один постоялец алтайского соццентра "Рубикон" скончался
В стационарах остаются 24 пациента
03 декабря 2024, 12:08, ИА Амител
Еще один постоялец алтайского частного соццентра "Рубикон" скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Пациент скончался в ночь на 3 декабря. Таким образом, число жертв массового отравления достигло семи. В стационарах остаются 24 пациента: 3 тяжелых, 10 в состоянии легкой степени тяжести, еще 10 – в состоянии средней степени тяжести.
"Пациент, который находится в больнице № 1 Рубцовска в состоянии легкой степени тяжести, необходимое лечение получает в полном объеме", – добавил представитель ведомства.
У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Руководителя соццентра Алика Гельфенбайна заключили под стражу.
12:21:36 03-12-2024
Внятного ответа о причине так и не будет? Также, как с дихлофосом?
16:41:10 03-12-2024
Гость (12:21:36 03-12-2024) Внятного ответа о причине так и не будет? Также, как с дихло...
Похоже, что так. Лучше отмолчаться и написать острый инфекционный гастроэнтероколит, даже если это холера. С дихлофосом та же история, и ни у кого не возникает вопроса, если дихлофос, то почему не перетравилась половина страны.
12:25:18 03-12-2024
посадки в минздраве планируются?