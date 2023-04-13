Ещё один препарат от диабета прекратят поставлять в Россию с 2024 года

Лекарство предназначено для пациентов с сахарным диабетом второго типа

13 апреля 2023, 11:45, ИА Амител

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Датский препарат от диабета "Ребелсас" перестанут поставлять в Россию с 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росздравнадзор.

"В ноябре 2022 года ООО “Ново Нордиск” официально оповестило Росздравнадзор о прекращении поставок препарата “Ребелсас” (МНН семаглутид) с 2024 года", – рассказали в ведомстве.

Препарат, зарегистрированный в России в 2021 году, предназначен для взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа. В Росздравнадзоре уточнили, что на рынке останутся аналоги.

Ранее сообщили, что в Россию перестанут поставлять препарат от диабета "Оземпик".