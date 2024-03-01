Еще один трамвай прошел капитальный ремонт в Барнауле
В вагоне обновили салон, улучшили отопление и изменили систему управления
01 марта 2024, 07:35, ИА Амител
Обновленный трамвай / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле капитально отремонтировали 17-й по счету трамвай. Он уже вышел на линию и возит пассажиров по маршруту № 10.
Как сообщает мэрия, в вагоне обновили салон, установили дополнительные воздухонагреватели и изменили управление с ножного на ручное. Со слов водителей, управлять таким трамваем легче.
В администрации напомнили, что вагоны обновляют по программе капитально-восстановительного ремонта на базе МУП "Горэлектротранс" с 2019 года. С тех пор на эти цели потратили больше 100 млн рублей.
В настоящее время на восстановлении находится еще один трамвай.
08:23:12 01-03-2024
Дда-да, а сегодня он сломался)))
08:55:51 01-03-2024
Чего то белорусских трамваев не видно последнее время. Они ходят?
09:16:13 01-03-2024
гость (08:55:51 01-03-2024) Чего то белорусских трамваев не видно последнее время. Они х... Ходят.
09:23:55 01-03-2024
Гость (09:16:13 01-03-2024) Ходят. ... Где? По депо?)))
11:37:25 01-03-2024
Гость (09:16:13 01-03-2024) Ходят. ... Брешут, и не стыдно!!!!!!!!!!!!!
10:00:54 01-03-2024
Пишут, что ходят 3 белорусск.трамвая. Но в ноябре сообщали, что получено 10 вагонов из Белоруссии и что в январе будут ходить все 10. Нас за кого принимают? Ведь уже март...
11:37:47 01-03-2024
Гость (10:00:54 01-03-2024) Пишут, что ходят 3 белорусск.трамвая. Но в ноябре сообщали, ... Всё как всегда!
10:21:15 01-03-2024
Закупили Белорусские трамваи ,а из них ходят единицы. Ребята ,может я не прав ,но хоть кто-нибудь за это понёс наказание (использование расходных бюджетных денег в ненадлежащих приобретений). Вчера Путин сказал о необходимости соблюдения контроля над каждым рублём - и что имеем ,а ничего ,ни новых автобусов,ни обещанных проверок больниц (питание,тараканы и т.д),про школы в обще умолчу,зарплаты это ни о чём (молодёжь вся в Москве) и т.д.На сессии наши народные избранники (с "ммммаленькой зарплатой") обсуждали какую то ересть. Что происходит в крае и городе. Реально "дурдом на экскурсии".
11:38:36 01-03-2024
гость (10:21:15 01-03-2024) Закупили Белорусские трамваи ,а из них ходят единицы. Ребята... Абсолютно ПРАВЫ!
10:26:46 01-03-2024
А почему не пошли по этому пути -восстановления уже имеющихся трамваев?Вместо покупки по бешеной цене новых?На эти деньги можно было восстановить весь парк старых трамваев и закрыть вопрос на ближайшие 20 лет.Где эффективное экономическое мышление?
17:58:05 01-03-2024
Афиноген (10:26:46 01-03-2024) А почему не пошли по этому пути -восстановления уже имеющих... Пора Бастрыкину взять это на контроль и посадить виновных. А то местные лентяи только зарплату большую получать приспособлены.
22:52:38 01-03-2024
Гость (17:58:05 01-03-2024) Пора Бастрыкину взять это на контроль и посадить виновных. А... Бастрыкин ещё ни одного не наказал за развал электротранспорта. Администрации Астрахани, Твери и Оренбурга хохочут над заявлениями к главному прокурору! Поможет ли нам Бастрыкин, сами-то как думаете?
11:36:59 01-03-2024
Что трамваи, что автобусы НЕКАНДИЦИОННЫЕ шлёт дружественная Беларусь! По принципу: "На те, боже, что людям не гоже!"
18:18:31 04-03-2024
Гость (11:36:59 01-03-2024) Что трамваи, что автобусы НЕКАНДИЦИОННЫЕ шлёт дружественная ... Ну, объективности ради, белорусы сами на этом говне ездят. Но, тем не менее, у нас куча трамвайных заводов, а закупили самые худшие из Белоруссии.
20:42:50 01-03-2024
Жопорукие потомучто, вот и не ходят белорусские, вот и ремонтируют по одному вагону в год, вот по тому и ломаются отремонтированные через месяц. Нет инженеров, нет квалифицированных рабочих, механиков. Есть только эффективные менеджеры.
09:12:16 02-03-2024
Гость (20:42:50 01-03-2024) Жопорукие потомучто, вот и не ходят белорусские, вот и ремон... Надо попробовать трофейные киевские трамваи.
22:55:50 01-03-2024
Пора бы уже убрать все трамваи и жить как другие города, не зная ни горя, ни проблем. У нас почему не хотят пойти по стопам больших городов, отказавшихся от электротранспорта? Вон Собянин в Тюмени убрал самую лучшую троллейбусную сеть и Тюмень получила самую лучшую сеть общественного транспорта. Потом того же Собянина перевели в Москву, где он также убрал троллейбусы на виду у всей страны! Сейчас начинается целый парад закрытий систем электротранспорта. А стоит ли нам так корячиться?