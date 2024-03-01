Еще один трамвай прошел капитальный ремонт в Барнауле

В вагоне обновили салон, улучшили отопление и изменили систему управления

01 марта 2024, 07:35, ИА Амител

Обновленный трамвай / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле капитально отремонтировали 17-й по счету трамвай. Он уже вышел на линию и возит пассажиров по маршруту № 10.

Как сообщает мэрия, в вагоне обновили салон, установили дополнительные воздухонагреватели и изменили управление с ножного на ручное. Со слов водителей, управлять таким трамваем легче.

В администрации напомнили, что вагоны обновляют по программе капитально-восстановительного ремонта на базе МУП "Горэлектротранс" с 2019 года. С тех пор на эти цели потратили больше 100 млн рублей.

В настоящее время на восстановлении находится еще один трамвай.