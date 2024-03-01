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Еще один трамвай прошел капитальный ремонт в Барнауле

В вагоне обновили салон, улучшили отопление и изменили систему управления

01 марта 2024, 07:35, ИА Амител

Обновленный трамвай / Фото: мэрия Барнаула
Обновленный трамвай / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле капитально отремонтировали 17-й по счету трамвай. Он уже вышел на линию и возит пассажиров по маршруту № 10.

Как сообщает мэрия, в вагоне обновили салон, установили дополнительные воздухонагреватели и изменили управление с ножного на ручное. Со слов водителей, управлять таким трамваем легче.

В администрации напомнили, что вагоны обновляют по программе капитально-восстановительного ремонта на базе МУП "Горэлектротранс" с 2019 года. С тех пор на эти цели потратили больше 100 млн рублей.

В настоящее время на восстановлении находится еще один трамвай.

Барнаул трамваи

Комментарии 17

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Гость

08:23:12 01-03-2024

Дда-да, а сегодня он сломался)))

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гость

08:55:51 01-03-2024

Чего то белорусских трамваев не видно последнее время. Они ходят?

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Гость

09:16:13 01-03-2024

гость (08:55:51 01-03-2024) Чего то белорусских трамваев не видно последнее время. Они х... Ходят.

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Гость

09:23:55 01-03-2024

Гость (09:16:13 01-03-2024) Ходят. ... Где? По депо?)))

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Гость

11:37:25 01-03-2024

Гость (09:16:13 01-03-2024) Ходят. ... Брешут, и не стыдно!!!!!!!!!!!!!

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Гость

10:00:54 01-03-2024

Пишут, что ходят 3 белорусск.трамвая. Но в ноябре сообщали, что получено 10 вагонов из Белоруссии и что в январе будут ходить все 10. Нас за кого принимают? Ведь уже март...

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Гость

11:37:47 01-03-2024

Гость (10:00:54 01-03-2024) Пишут, что ходят 3 белорусск.трамвая. Но в ноябре сообщали, ... Всё как всегда!

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гость

10:21:15 01-03-2024

Закупили Белорусские трамваи ,а из них ходят единицы. Ребята ,может я не прав ,но хоть кто-нибудь за это понёс наказание (использование расходных бюджетных денег в ненадлежащих приобретений). Вчера Путин сказал о необходимости соблюдения контроля над каждым рублём - и что имеем ,а ничего ,ни новых автобусов,ни обещанных проверок больниц (питание,тараканы и т.д),про школы в обще умолчу,зарплаты это ни о чём (молодёжь вся в Москве) и т.д.На сессии наши народные избранники (с "ммммаленькой зарплатой") обсуждали какую то ересть. Что происходит в крае и городе. Реально "дурдом на экскурсии".

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Гость

11:38:36 01-03-2024

гость (10:21:15 01-03-2024) Закупили Белорусские трамваи ,а из них ходят единицы. Ребята... Абсолютно ПРАВЫ!

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Афиноген

10:26:46 01-03-2024

А почему не пошли по этому пути -восстановления уже имеющихся трамваев?Вместо покупки по бешеной цене новых?На эти деньги можно было восстановить весь парк старых трамваев и закрыть вопрос на ближайшие 20 лет.Где эффективное экономическое мышление?

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Гость

17:58:05 01-03-2024

Афиноген (10:26:46 01-03-2024) А почему не пошли по этому пути -восстановления уже имеющих... Пора Бастрыкину взять это на контроль и посадить виновных. А то местные лентяи только зарплату большую получать приспособлены.

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Змей

22:52:38 01-03-2024

Гость (17:58:05 01-03-2024) Пора Бастрыкину взять это на контроль и посадить виновных. А... Бастрыкин ещё ни одного не наказал за развал электротранспорта. Администрации Астрахани, Твери и Оренбурга хохочут над заявлениями к главному прокурору! Поможет ли нам Бастрыкин, сами-то как думаете?

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Гость

11:36:59 01-03-2024

Что трамваи, что автобусы НЕКАНДИЦИОННЫЕ шлёт дружественная Беларусь! По принципу: "На те, боже, что людям не гоже!"

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Гость

18:18:31 04-03-2024

Гость (11:36:59 01-03-2024) Что трамваи, что автобусы НЕКАНДИЦИОННЫЕ шлёт дружественная ... Ну, объективности ради, белорусы сами на этом говне ездят. Но, тем не менее, у нас куча трамвайных заводов, а закупили самые худшие из Белоруссии.

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Гость

20:42:50 01-03-2024

Жопорукие потомучто, вот и не ходят белорусские, вот и ремонтируют по одному вагону в год, вот по тому и ломаются отремонтированные через месяц. Нет инженеров, нет квалифицированных рабочих, механиков. Есть только эффективные менеджеры.

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Гость

09:12:16 02-03-2024

Гость (20:42:50 01-03-2024) Жопорукие потомучто, вот и не ходят белорусские, вот и ремон... Надо попробовать трофейные киевские трамваи.

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Из Воронежа

22:55:50 01-03-2024

Пора бы уже убрать все трамваи и жить как другие города, не зная ни горя, ни проблем. У нас почему не хотят пойти по стопам больших городов, отказавшихся от электротранспорта? Вон Собянин в Тюмени убрал самую лучшую троллейбусную сеть и Тюмень получила самую лучшую сеть общественного транспорта. Потом того же Собянина перевели в Москву, где он также убрал троллейбусы на виду у всей страны! Сейчас начинается целый парад закрытий систем электротранспорта. А стоит ли нам так корячиться?

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