Еще одна ледовая переправа заработала в Алтайском крае

Спасатели призвали не выезжать на лед за пределами этих ледовых трасс

30 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае начала действовать ледовая переправа в селе Новообинцево Шелаболихинского района, сообщили в МЧС региона.

Теперь в крае действуют уже три ледовые дороги:

в Камне-на-Оби через Обь, грузоподъемность до 10 тонн;

от села Шелаболиха до села Иня, до 6 тонн;

в селе Новообинцево, до 6 тонн.

Спасатели напомнили, что выезд на лед за пределами этих переправ крайне опасен. Людей просят быть осторожными.