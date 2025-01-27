Еще одна реанимационная бригада появилась в Барнауле

Экстренную медицинскую помощь барнаульцам теперь оказывают пять бригад анестезиологии-реанимации

27 января 2025, 16:15, ИА Амител

Карета скорой помощи / Фото: amic.ru

Новую бригаду реанимации организовали на базе подстанции скорой помощи "Индустриальная" в Барнауле. Для вызовов к пациентам с жизнеугрожающими состояниями теперь доступны пять бригад анестезиологии-реанимации. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

В составе бригады работают анестезиологи-реаниматологи, а также медицинские сестры или братья-анестезисты.

Для этой цели за счет краевого бюджета приобрели автомобиль скорой медицинской помощи класса С.

"Каждая бригада укомплектована современным оборудованием, которое позволяет проводить неотложные медицинские вмешательства непосредственно на месте вызова. Это существенно повышает шансы на спасение пациентов, находящихся в критических состояниях", – рассказал главврач Станции скорой медицинской помощи Барнаула Евгений Зулинский.

Согласно данным Минздрава Алтайского края, бригады анестезиологии и реанимации в Барнауле, Новоалтайске и Первомайском районе за 2024 год отработали 15 147 вызовов с жизнеугрожающими состояниями. Помимо этого, они провели 62 успешные реанимации. Дополнительная бригада увеличит показатель обслуживаемых вызовов и успешных реанимаций на 20%.