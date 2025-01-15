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Еще одна улица в центре Барнаула осталась без холодной воды

Когда устранят повреждение, пока неизвестно

15 января 2025, 11:15, ИА Амител

Специалисты водоканала устраняют повреждение / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Специалисты водоканала устраняют повреждение / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Коммунальная авария произошла в Барнауле по адресу ул. Профинтерна, 50. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

"Аварийная бригада "Росводоканала Барнаул" устраняет повреждение водопровода диаметром 150 мм по адресу ул. Профинтерна, 50", – сообщили в пресс-службе организации.

Холодное водоснабжение на время ремонта отсутствует по ул. Профинтерна, 44-48, 50, 48а (адм. здание).

Для горожан организован подвоз воды по заявкам.

вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 12

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пессимист

11:23:45 15-01-2025

Всё нормально, это движуха

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Гость

11:51:16 15-01-2025

Это уже дурдом. Морозы что ли сильные

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Филипп Филиппыч

13:56:18 15-01-2025

Гость (11:51:16 15-01-2025) Это уже дурдом. Морозы что ли сильные... Если придут морозы, будет катастрофа.

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Гость

11:52:45 15-01-2025

Это центр :)

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Гость

13:06:36 15-01-2025

Гость (11:52:45 15-01-2025) Это центр :)...
Так про этот центр пишут постоянно! Обратите внимание на дома,на коммуникации,на электрику. Все устарело!!!Почему не ремонтируют заранее???Почему чего-то ждут???
КТО ЗА ЭТО ОТВЕЧАЕТ В КРАЕ? Не надо ждать,пока все дома и коммуникации придут в негодность! Скупой платит дважды!

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Гость

12:19:46 15-01-2025

По чему про нас не пишут, мы уже сутки без воды, нет горячей, нет холодной на А. Петрова.

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Гость

12:45:39 15-01-2025

Может, начнем уже ставки делать: где завтра (или уже сегодня) еще что-нибудь потечёт, рванет или треснет?

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Элен без ребят

13:31:01 15-01-2025

кучно пошли

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Гость

13:43:47 15-01-2025

Центр- лицо города.

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Гость

13:52:33 15-01-2025

Проклятые коммунисты! Не могли положить вечные трубы!!?
Дела в том что современные руководители даже всё покрасить не в состоянии что создали коммунисты!!!
Куда уж там отремонтировать...!?
А по сабжу - земля промерзает, и двигается...
Рабочая будет ещё много...

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Гость

15:38:23 15-01-2025

Гость (13:52:33 15-01-2025) Проклятые коммунисты! Не могли положить вечные трубы!!?Д... Про коммунистов согласен. Что касается движения земли, это ерунда. Глубина заложения водопровода учитывает глубину промерзания.

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Светлана

15:54:03 15-01-2025

Заголовок вызвал приступ смеха... Хотя, конечно, не смешно совсем. (((((

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