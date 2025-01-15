Еще одна улица в центре Барнаула осталась без холодной воды

Когда устранят повреждение, пока неизвестно

15 января 2025, 11:15, ИА Амител

Специалисты водоканала устраняют повреждение / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Коммунальная авария произошла в Барнауле по адресу ул. Профинтерна, 50. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

"Аварийная бригада "Росводоканала Барнаул" устраняет повреждение водопровода диаметром 150 мм по адресу ул. Профинтерна, 50", – сообщили в пресс-службе организации.

Холодное водоснабжение на время ремонта отсутствует по ул. Профинтерна, 44-48, 50, 48а (адм. здание).

Для горожан организован подвоз воды по заявкам.