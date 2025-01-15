Еще одна улица в центре Барнаула осталась без холодной воды
Когда устранят повреждение, пока неизвестно
15 января 2025, 11:15, ИА Амител
Специалисты водоканала устраняют повреждение / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Коммунальная авария произошла в Барнауле по адресу ул. Профинтерна, 50. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
"Аварийная бригада "Росводоканала Барнаул" устраняет повреждение водопровода диаметром 150 мм по адресу ул. Профинтерна, 50", – сообщили в пресс-службе организации.
Холодное водоснабжение на время ремонта отсутствует по ул. Профинтерна, 44-48, 50, 48а (адм. здание).
Для горожан организован подвоз воды по заявкам.
11:23:45 15-01-2025
Всё нормально, это движуха
11:51:16 15-01-2025
Это уже дурдом. Морозы что ли сильные
13:56:18 15-01-2025
Гость (11:51:16 15-01-2025) Это уже дурдом. Морозы что ли сильные... Если придут морозы, будет катастрофа.
11:52:45 15-01-2025
Это центр :)
13:06:36 15-01-2025
Гость (11:52:45 15-01-2025) Это центр :)...
Так про этот центр пишут постоянно! Обратите внимание на дома,на коммуникации,на электрику. Все устарело!!!Почему не ремонтируют заранее???Почему чего-то ждут???
КТО ЗА ЭТО ОТВЕЧАЕТ В КРАЕ? Не надо ждать,пока все дома и коммуникации придут в негодность! Скупой платит дважды!
12:19:46 15-01-2025
По чему про нас не пишут, мы уже сутки без воды, нет горячей, нет холодной на А. Петрова.
12:45:39 15-01-2025
Может, начнем уже ставки делать: где завтра (или уже сегодня) еще что-нибудь потечёт, рванет или треснет?
13:31:01 15-01-2025
кучно пошли
13:43:47 15-01-2025
Центр- лицо города.
13:52:33 15-01-2025
Проклятые коммунисты! Не могли положить вечные трубы!!?
Дела в том что современные руководители даже всё покрасить не в состоянии что создали коммунисты!!!
Куда уж там отремонтировать...!?
А по сабжу - земля промерзает, и двигается...
Рабочая будет ещё много...
15:38:23 15-01-2025
Гость (13:52:33 15-01-2025) Проклятые коммунисты! Не могли положить вечные трубы!!?Д... Про коммунистов согласен. Что касается движения земли, это ерунда. Глубина заложения водопровода учитывает глубину промерзания.
15:54:03 15-01-2025
Заголовок вызвал приступ смеха... Хотя, конечно, не смешно совсем. (((((