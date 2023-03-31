Ещё одно похолодание. О погоде в Алтайском крае 31 марта

День пройдёт преимущественно без осадков, однако по юго-востоку местами выпадет небольшой мокрый снег

31 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае днём 31 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков, однако по юго-востоку местами выпадет небольшой мокрый снег.

Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. На дорогах местами сильная гололедица.

В Барнауле от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.