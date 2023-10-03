Еще пять компаний Алтайского края смогут повысить свою эффективность

В этом им помогут эксперты по бережливому производству в рамках нацпроекта "Производительность труда"

03 октября 2023, 10:00, ИА Амител

Нацпроект "Производительность труда" реализуют в Алтайском крае с 2019 года, за это время 82 предприятия получили статус его участника. Из них 70 компаний уже завершили мероприятия по оптимизации производственных процессов на пилотных участках. Всего же до конца 2024 года участниками нацпроекта в регионе могут стать 87 алтайских предприятий. Таким образом, всего пять региональных компаний еще имеют возможность повысить эффективность своей деятельности при помощи экспертов по бережливому производству.

Как проект "Производительность труда" уже помог предприятиям?

Участие в национальном проекте позволило без значительных финансовых затрат повысить эффективность производства, в среднем сократив время протекания процесса в 2,1 раза и увеличив выработку на одного рабочего в 1,5 раза.

Отметим, что компании участвуют в нацпроекте бесплатно. Финансирование осуществляют из средств федерального бюджета.

Компания получает доступ к:

консалтинговым услугам Регионального центра компетенций в сфере производительности труда;

льготным займам Фонда развития промышленности под 1 % годовых по программе "Повышение производительности труда";

обучению у ведущих экспертов по программам "Лидеры производительности" и "Акселератор экспортного роста";

другим мерам поддержки в рамках национального проекта.

"Мы продолжаем принимать заявки от предприятий Алтайского края, которые стремятся к совершенствованию своей хозяйственной деятельности и экономической устойчивости на рынке. К сожалению, данный ресурс исчерпаем, поэтому призываю тех, кто еще раздумывает над участием, не затягивать этот процесс, поскольку мест для бесплатного участия остается все меньше", – отмечает руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Как стать участником нацпроекта "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.