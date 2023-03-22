Ещё шесть малых сёл Алтайского края получили скоростные линии связи от "Ростелекома"

Жители получили доступ к широкополосному интернету, цифровому ТВ, домашнему видеонаблюдению и другим сервисам компании

22 марта 2023, 12:42, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrDxVmR9

Установка оптики по опорам линий передачи / Фото: "Ростелеком"

В марте 2023 года "Ростелеком" завершил строительство волоконно-оптических линий связи ещё в шести сёлах Алтайского края. Доступ к скоростному интернету и цифровым услугам по технологии PON (оптика в дом) получили жители Дегтярки, Полевого, Сростов, Бобково, Осколково и Вострово. Компания дала возможность пользоваться интернетом больше чем для трёх тысяч домов.

Изначально магистральные линии связи до этих населённых пунктов были построены для предоставления интернета местным социальным учреждениям, открытия точек коллективного доступа Wi-Fi и установки станций мобильной связи. С появлением технической возможности оператор модернизировал оборудование и заменил медные линии на оптические для предоставления цифровых услуг жителям. Компания протянула оптику воздушным путём по опорам линий электропередачи.

Основная часть работ прошла в январе и феврале. Доступ к новой сети получили все без исключения дома. Больше всего работы провели в Сростах (охвачено 639 домов), Полевом (403) и Дегтярке (414). Сейчас специалисты "Ростелекома" подключают услуги по заявкам жителей. Сельчане получили доступ к широкополосному интернету на скорости до 200 Мбит/с, а также цифровому ТВ, домашнему видеонаблюдению и другим сервисам компании.

"На сегодня больше половины наших абонентов в Алтайском крае пользуются скоростным интернетом по современной оптической технологии. В основном приток новых клиентов идёт из сельской местности, где современные цифровые услуги доступны для более 100 тысяч домохозяйств. Жители небольших населённых пунктов также имеют возможность доступа к мобильной связи и беспроводному интернету "Ростелекома” и Теле2 по федеральной программе УЦН 2.0. Мы установили сотовые станции уже в 77 сёлах и продолжаем вести работы", – рассказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

В 2022 году компания построила в Алтайском крае магистральные линии связи до 500 населённых пунктов. Новая распределительная сеть появилась в 97 сёлах, большинство из которых находятся ниже уровня райцентров и на большом расстоянии от алтайских городов. Охват сельских жителей вырос на 44% в сравнении с предыдущим периодом.

ПАО "Ростелеком"

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