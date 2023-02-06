Ещё в 17 сёлах Алтайского края появились мобильная связь и доступ к интернету

Работу выполняет "Ростелеком" в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0"

06 февраля 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" ввёл в эксплуатацию 17 базовых станций мобильной связи в 10 районах Алтайского края. Инфраструктуру запустили в сёлах Алтайского, Залесовского, Косихинского, Советского, Тальменского, Угловского и других районов края. Оператор проложил 150 км оптоволокна. Работы согласованы с Минцифры России."Любое развитие связи, особенно в сельской местности, ведёт к расширению охвата территорий современными услугами и улучшению их качества для действующих клиентов компании. В этом году идём с опережением графика на два месяца. Такой результат стал возможен благодаря продуктивному взаимодействию с нашим партнёром Tele2, подрядными организациями, энергетиками и, что очень важно, с органами власти региона от краевого до муниципального уровня", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Виктор Томенко во время онлайн-встречи с главами районных администраций подчеркнул, что мобильный интернет повышает качество жизни в отдалённых районах.

"Подключение малонаселённых пунктов к высокоскоростному интернету и включение их в единое информационное пространство – это возможность для наших сельчан пользоваться современными технологиями передачи данных, и она напрямую связана с качеством жизни. Мобильный интернет делает более доступным образование, медицину, государственные и другие услуги", – отметил губернатор.

Фото: "Ростелеком"

Чтобы у всех населённых пунктов была возможность попасть в федеральный проект, Министерство цифрового развития и связи Алтайского края организовало голосование жителей региона на портале "Госуслуги". Заявку на подключение своего села к мобильной связи можно также отправить ведомству почтой.

"Посёлок Александровка – самый удалённый населённый пункт Завьяловского района находится в 42 км от районного центра. Неустойчивая сотовая связь и отсутствие интернета вызывали у жителей большие неудобства. После запуска базовой станции "Ростелекома" 38 из 53 домовладений уже подключились к услуге", – сообщил глава района Николай Онищенко.

Всего с начала исполнения проекта "Устранение цифрового неравенства" в 2021 году "Ростелеком" установил 77 мобильных вышек. Мобильная связь и беспроводной интернет стали доступны для 20 тыс. сельских жителей.

В 2023 году по итогам голосования в проект планируют включить ещё 43 населённых пункта Алтайского края.

ПАО "Ростелеком"

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