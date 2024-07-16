Еще в одном сибирском регионе будут готовить цифровых инженеров бесплатно

"Школа 21" появится теперь и в Кемеровской области

16 июля 2024, 14:45, ИА Амител erid: LjN8K92F5

Подписание соглашения о сотрудничестве между Сбером и Кемеровской областью / Фото: пресс-служба банка

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий. В том числе и открытие школы цифровых технологий от Сбера в Кемерове. В "Школе 21" каждый желающий от 18 лет может получить востребованную ИТ-профессию.

"Сегодня мы делаем новый шаг в реализации наших совместных планов – в части развития инженерных компетенций, превращения Кузбасса в регион, который может поставлять высокотехнологичные решения на рынок страны. Соглашение подразумевает большой спектр нашего сотрудничества в этой сфере, в том числе открытие в регионе "Школы 21". В Кемеровской области очень много талантливых людей и мы с удовольствием будем давать им самые актуальные знания, самые лучшие компетенции, и они будут востребованы на рынке труда", – прокомментировал Герман Греф.

Так и по мнению председателя Сибирского банка Сбербанка Дмитрия Солнцева, "Школа 21" в Кемерове станет кузницей высококлассных специалистов, способных двигать вперед IT-сектор и всю экономику региона в целом. Он поблагодарил правительство Кузбасса за доверие, многолетнее сотрудничество в реализации социально значимых проектов, направленных на благо жителей.

"Кузбасс давно и продуктивно сотрудничает со Сбером, мы успешно развиваем совместные проекты. Важно, что в "Школе 21" будут бесплатно готовить высококлассных специалистов в сфере информационных технологий, необходимых для динамичного развития нашего региона", – отметил Илья Середюк.

Сбер реализует образовательный проект в партнерстве с правительством Кемеровской области по поручению президента России.

"Школа 21" готовит программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior- и middle-разработчиков (джуниор и мидл) за 1,5-3 года. Обучение бесплатное. Участники получают необходимые практические знания, а также прокачивают навыки в сфере ИТ. И проходят обязательную стажировку в профильных компаниях. Уже на этом этапе большинство участников получает предложение о трудоустройстве.

Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной Сбером, с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

ПАО Сбербанк

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