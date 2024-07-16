Еще в одном сибирском регионе будут готовить цифровых инженеров бесплатно
"Школа 21" появится теперь и в Кемеровской области
16 июля 2024, 14:45, ИА Амител erid: LjN8K92F5
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий. В том числе и открытие школы цифровых технологий от Сбера в Кемерове. В "Школе 21" каждый желающий от 18 лет может получить востребованную ИТ-профессию.
"Сегодня мы делаем новый шаг в реализации наших совместных планов – в части развития инженерных компетенций, превращения Кузбасса в регион, который может поставлять высокотехнологичные решения на рынок страны. Соглашение подразумевает большой спектр нашего сотрудничества в этой сфере, в том числе открытие в регионе "Школы 21". В Кемеровской области очень много талантливых людей и мы с удовольствием будем давать им самые актуальные знания, самые лучшие компетенции, и они будут востребованы на рынке труда", – прокомментировал Герман Греф.
Так и по мнению председателя Сибирского банка Сбербанка Дмитрия Солнцева, "Школа 21" в Кемерове станет кузницей высококлассных специалистов, способных двигать вперед IT-сектор и всю экономику региона в целом. Он поблагодарил правительство Кузбасса за доверие, многолетнее сотрудничество в реализации социально значимых проектов, направленных на благо жителей.
"Кузбасс давно и продуктивно сотрудничает со Сбером, мы успешно развиваем совместные проекты. Важно, что в "Школе 21" будут бесплатно готовить высококлассных специалистов в сфере информационных технологий, необходимых для динамичного развития нашего региона", – отметил Илья Середюк.
Сбер реализует образовательный проект в партнерстве с правительством Кемеровской области по поручению президента России.
"Школа 21" готовит программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior- и middle-разработчиков (джуниор и мидл) за 1,5-3 года. Обучение бесплатное. Участники получают необходимые практические знания, а также прокачивают навыки в сфере ИТ. И проходят обязательную стажировку в профильных компаниях. Уже на этом этапе большинство участников получает предложение о трудоустройстве.
Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной Сбером, с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.
ПАО СбербанкРеклама
14:53:14 16-07-2024
я вот тот еще картежник
поэтому название "Школа 21" для меня не звучит.
16:24:23 16-07-2024
Мусик (14:53:14 16-07-2024) я вот тот еще картежникпоэтому название "Школа 21" для м... ну там смысл почти такой же, как вы и подумали.
18:58:04 16-07-2024
Гость (16:24:23 16-07-2024) ну там смысл почти такой же, как вы и подумали. ... Кванториуму тоже бодро начинались.
И невесело закончились.
У оскаровича похоже все так.
15:26:37 16-07-2024
А ясли 21 звучит? Многому можно обучиться самому в интернете. И зарабатывать там же.
16:29:47 16-07-2024
Доживу ли до времени когда грифон и прочая " команда " поедут лес валить, отбывая наказание? Все что делают олигархи абсолютно все идёт вредительством простым людям!
16:43:25 16-07-2024
И только в алтайском крае стабильность и постоянство - всё застыло на уровне вагонов 1967 года....
17:14:00 16-07-2024
Гость (16:43:25 16-07-2024) И только в алтайском крае стабильность и постоянство - всё з... Вам же трамваи москвичи бушные отдали , что ещё надо !?
21:53:07 16-07-2024
хана таксистам в Кемерово!!! от Грефа!...