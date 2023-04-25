Ещё в одной алтайской школе установили парту героя

Таких парт в учебных заведениях уже 25

25 апреля 2023, 16:00, ИА Амител

Открытие парты героя в барнаульской школе / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Парта героя, посвящённая участнику войны в Афганистане Владимиру Кулаеву, появилась в барнаульской гимназии № 131. Её в рамках своего партийного проекта помогла установить "Единая Россия".

Что это за проект?

Проект "Парта Героя" в Алтайском крае реализуют с декабря 2022 года. В школах региона ставят парты с информацией о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество во время Великой Отечественной войны, локальных войн, а теперь и во время спецоперации. На партах размещён QR-код для мобильных устройств, с помощью которого можно узнать больше информации о героях. Право сидеть за специальными партами получают только лучшие ученики.

Уже открыто 25 парт. Особенно активно их ставили в феврале в рамках месячника военно-патриотического воспитания. Сейчас их открытие приурочили к празднованию Дня Победы.

"Порой герои – это такие же мальчишки и девчонки. Ведь всего через два-три года одиннадцатиклассники, участвовавшие сегодня в открытии парты, будут в том же возрасте, что и Владимир. Унёсшие его жизнь события по историческим меркам произошли не так давно, мы обязаны сохранить память о них как генетический код, без которого исчезнет и наше государство. На каждой парте героя есть слоган: "Объединяя поколения". Вот это главная задача нашего проекта – объединить поколения и не дать разорвать связь между ними", – пояснила координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.













Открытие парты героя в барнаульской школе / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Кто такой Владимир Кулаев?

Владимир Кулаев – младший сержант, десантник, командир отделения разведки отдельного отряда специального назначения, служившего в Афганистане.

Он родился 12 октября 1965 года в Барнауле, окончил школу № 82. Работал экспедитором в аптечном управлении. На службу в армию пошёл весной 1984 года, и уже менее чем через год попал в Афганистан, участвовал в 19 боевых операциях. Погиб 6 декабря 1985 года, когда советские десантники в бою с превосходящими силами моджахедов захватили вражеский склад боеприпасов. Ему тогда было всего 20 лет.

Похоронили Владимира Кулаева на Власихинском кладбище в Барнауле. Земляка наградили медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" и орденом Красной Звезды посмертно.