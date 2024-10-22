Есть можно. Ученый АГУ объяснил, что за рыбу с двумя ртами поймали в Рубцовске
Для Алтайского края подобные мутации редкость, но для животного мира в целом — не такое уж и необычное явление
22 октября 2024, 19:31, ИА Амител
Профессор Алтайского государственного университета Сергей Снигирев объяснил, что за странная рыба с двумя ртами попалась жителю Рубцовска. Как сообщает пресс-служба вуза, он назвал особенность рыбки редкой аномалией, которая встречается в одном случае на сто тысяч.
Для Алтайского края подобные мутации редкость, но для животного мира в целом – не такое уж и необычное явление.
"Подобные примеры представлены в Кунсткамере в Санкт-Петербурге: телята и змеи с двумя головами и прочие примеры. Причинами таких мутаций может служить как воздействие неблагоприятных факторов на организм, так и простая случайность, повреждение икринки на стадии бластомера, когда происходит деление клетки", – заявил Снигирев.
Он добавил, что случай единичный, из-за чего обвинять в мутации возможное загрязнение реки преждевременно. Однако если явление станет множественным и начнет проявляться у представителей локальных популяций, тогда можно говорить о наличии неблагоприятных факторов. Вместе с тем ученый отметил, что есть такую рыбу не опасно для человека.
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