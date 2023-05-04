О поисковых отрядах, в которых и сегодня "с лихвой хватает романтики", и о том, с какими трудностями сталкиваются бойцы

04 мая 2023, 09:45, ИА Амител

Нужно ли, спустя почти сто лет (в 2023 году отмечаем годовщину Победы, – прим. ред.) после Великой Отечественной войны, поднимать останки неизвестных солдат, если даже их имена порой невозможно установить, или лучше оставить всё это в прошлом? В "Переговорке" на amic.ru на этот вопрос отвечает историк и член регионального совета Алтайского отделения "Поисковое движение России" Дмитрий Вейн. Он рассказывает о судьбах солдат и о том, как порой удивительно переплетаются истории их потомков. Как развивалось поисковое движение и почему государство его не одобряло. О "чёрных копателях" и тех, кто сегодня входит в настоящие поисковые отряды.

А ещё немного о том, что есть в мире нечто, что нельзя физически потрогать и невозможно объяснить.

Кто в "Переговорке"



Дмитрий Вейн – кандидат исторических наук, консультант отдела реализации государственной национальной политики департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.



Родился в 1981 году в г. Барнауле. Окончил Барнаульский государственный педагогический университет, исторический факультет по специальности "Краеведение".



Многие годы руководил Алтайским региональным отделением Поискового движения России. Является руководителем поискового отряда "Сибиряк", участник девяти поисковых экспедиций, проводившихся в рамках всероссийской Вахты Памяти на территориях Новгородского района Новгородской области и Севского района Брянской области. Автор медиапроекта "От Москвы до Порт-Артура, от Афгана, до Чечни" и научно-популярных изданий. Руководитель рабочей группы интернет-проекта "Книга памяти Алтайского края".

01:43 "Он первым отправился в болота поднимать и хоронить погибших солдат. Ему было 19 лет". Как началось и развивалось поисковое движение.

04:02 "Шло вразрез с официальной точкой зрения". О том, почему государство не поддерживало изначально поисковое движение.

05:33 "Чёрные копатели": о тех, кто ищет оружие времён Великой Отечественной, и насколько актуальна эта проблема сегодня.

07:32 Кто входит в поисковые отряды Алтайского края и где они занимаются.

08:10 Куда ездят поисковые отряды Алтайского края и почему детям не страшно проводить эксгумацию останков бойцов.

10:17 Он выжил в бойне, пережил плен, прошёл войну и прожил долгую жизнь. А болото почти 100 лет хранило его книгу – удивительная история о политруке и его книжке, которую нашли под Мясным бором.

13:14 Сколько солдат из тех, кого подняли, удаётся идентифицировать.

13:56 Из чего состоял солдатский медальон и какую информацию он хранил. А ещё о том, почему не все солдаты их носили.

16:36 История, по которой можно снимать кино: спустя 20 лет после того как в болоте нашли молодого бойца, на этом же месте обнаружили останки его невесты, погибшей в том же бою. Узнали же о их любви из старого письма. А их потомки теперь дружат.

20:33 "Романтики хватает тут с лихвой". Как можно попасть в поисковый отряд и к каким трудностям нужно быть готовым.

23:17 Если поисковая экспедиция прошла впустую и не нашла ни одного бойца, почему это "может быть даже хорошо".

25:06 Мы едем по боевому пути алтайских дивизий. В какие регионы отправляются работать поисковые отряды.

26:01 "Здесь было больше 120 воинов". О самой "богатой" экспедиции.

27:36 Какие инструменты используют в работе поисковики.

29:23 Как сейчас сотрудничают власти и поисковое движение.

30:03 "Потому что есть род и кровь". О том, нужна ли сегодня работа поисковиков или может оставить всё в прошлом. Дмитрий Вейн рассказывает историю солдата Владимира Гусева. Когда его подняли и узнали его имя, у него были живы пятеро из шестерых детей: "Вы вернули нам отца".

33:50 Сколько времени занимает поиск родственников солдата.

35:06 "Это как с Луны кто-то прилетел сюда". Как письмо солдата дошло до адресата в Алтайском крае 80 лет спустя.