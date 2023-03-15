Есть вопросы? Специалисты БГЭС ответят на обращения читателей amic.ru

БГЭС принимает вопросы от абонентов через комментарии на нашем портале

15 марта 2023, 07:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

Всё об электричестве, оплате за него, штрафах и пенях могут узнать читатели amic.ru. БГЭС принимает вопросы от абонентов через комментарии на нашем портале и по электронной почте: bgs@amic.ru.

Обращения, касающиеся деятельности компании, можно отправить сегодня, 15 марта, до 17:00. Специалисты БГЭС подготовят ответы, которые мы вскоре опубликуем на сайте amic.ru.

Электросчётчики, платежи за электроэнергию, передача показаний, электронные квитанции, онлайн-услуги компании – об этом обо всём и многом другом вы можете написать на почту amic.ru и получить ответ.

Более полную информацию по вашему вопросу вы получите, если укажете свой адрес или номер лицевого счета (в обращении на электронную почту).