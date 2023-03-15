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Есть вопросы? Специалисты БГЭС ответят на обращения читателей amic.ru

БГЭС принимает вопросы от абонентов через комментарии на нашем портале

15 марта 2023, 07:42, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Всё об электричестве, оплате за него, штрафах и пенях могут узнать читатели amic.ru. БГЭС принимает вопросы от абонентов через комментарии на нашем портале и по электронной почте: bgs@amic.ru.

Обращения, касающиеся деятельности компании, можно отправить сегодня, 15 марта, до 17:00. Специалисты БГЭС подготовят ответы, которые мы вскоре опубликуем на сайте amic.ru.

Электросчётчики, платежи за электроэнергию, передача показаний, электронные квитанции, онлайн-услуги компании – об этом обо всём и многом другом вы можете написать на почту amic.ru и получить ответ.

Более полную информацию по вашему вопросу вы получите, если укажете свой адрес или номер лицевого счета (в обращении на электронную почту).

Фото: Househill.ru

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НОВОСТИБарнаул

Комментарии 4

  • БГЭС остается единственной организацией, в которой при оплате нельзя указать период оплаты в чеке. В их системе эта функция просто заблокирована! Ни через банк, ни через "Почту России", ни через расчетно-кассовый центр, даже оплате через кассу в офисе самой БГЭС невозможно сделать банальную вещь - указать период оплаты! Вообще-то это грубое нарушение прав потребителя - и БГЭС публично обещала его устранить в кратчайшие сроки. Вот на этом же ресурсе, в такой же конференции и обещала. Прошел уже год, как ни больше - а воз и ныне там. Говорят, можно это сделать, но только электронным платежом через личный кабинет. И опять налицо нарушение прав потребителя - принуждение к использованию определенного средства оплаты. Которое, по разным причинам, не всем удобно и не всем доступно. Посему вопрос такой: когда, наконец, БГЭС перестанет нарушать наши права и законодательство? Когда рядовой потребитель, оплачивающий коммуналку наличными через банк или почту, получит возможность указать, как это и требуется законом, период, за который производится оплата?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Скоро уже полгода будет, как не видим мы квитанций на Прудских переулках. Может, нам пора уже прекратить, как БГЭС, выполнять свои обязательства?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Легко указываю период оплаты , но при оплате через систему город и сбербанк онлайн. Если нет задолженности, то указывать период в чеках нет смысла. Проще говоря, В 2023 году, могут взыскать только неплатежи за 2020,2021,2022 годы. То что начислено в 2019 году взыскать не получится. Если есть долг за 3, 5, 10 .... лет, и вам принципиально , чтобы был указан период в квитанциях, то рекомендую вообще не оплачивать квитанции и разбираться с ресурсовиком в суде, где взыскать могут с вас только за 3 года задолженность. Либо регистрируйтесь на сайте система город и оплачивайте с карты в сбербанконлайн.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Дом №82 по ул. Шевченко обслуживает ТСЖ "Шевченко,82". В доме установлены общедомовые приборы учета электроэнергии. Просим АО БГЭС периодически проверять, снимать показания общедомовых приборов учета, для корректного начисления платы.
    15 марта, Гость   Ответить
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