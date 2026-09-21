Esteo центр "Альбион-Моторс" провел день открытых дверей в Барнауле
Тест-драйвы, консультации и подарки от партнеров — гости оценили преимущества современных технологий
21 сентября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJokPay
12 сентября в дилерском центре "Альбион-Моторс" в Барнауле прошел день открытых дверей, посвященный гибридной линейке нового бренда Esteo ("Эстео").
Мероприятие привлекло большое количество гостей: жители Барнаула активно участвовали в тест-драйвах, знакомились с моделями и получали расширенные консультации специалистов центра.
Посетители протестировали автомобили в реальных условиях, сравнили модели между собой и оценили ключевые преимущества гибридных технологий — экономичность, плавность хода и низкий уровень шума.
Команда "Альбион-Моторс" предоставляла подробные консультации по комплектациям, техническим особенностям и возможностям гибридной системы.
Генеральный партнер мероприятия — лизинговая компания Carcade ("Каркаде"). "Альбион-Моторс" выражает ей особую благодарность: поддержка генерального партнера позволила организовать событие на высоком уровне и обеспечить комфортную атмосферу для всех гостей.
Также автоцентр благодарит партнеров, которые поддержали мероприятие и подготовили презенты для участников:
- стоматологию "Ваше Сиятельство";
- медицинский центр "Аскомед";
- ресторан-поэму "Живые души";
- Центр высшего водительского мастерства;
- БК Барнаул.
Благодаря партнерам мероприятие приобрело праздничную атмосферу, а гости получили приятные подарки и сертификаты.
"Esteo Центр "Альбион-Моторс" благодарит всех гостей и партнеров за участие и поддержку события. Интерес к гибридной линейке Esteo оказался высоким — и мы продолжаем запись на тест-драйвы", — отмечают в "Альбион-Моторс".
Если вы хотите лично оценить гибридные технологии Esteo, записывайтесь на индивидуальный тест-драйв. Для этого достаточно оставить заявку на сайте.
ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", (ИНН: 2221198320)Реклама
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