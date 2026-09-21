Esteo центр "Альбион-Моторс" провел день открытых дверей в Барнауле

Тест-драйвы, консультации и подарки от партнеров — гости оценили преимущества современных технологий

21 сентября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJokPay

День открытых дверей в "Esteo Центр "Альбион-Моторс" / Фото: Манухина Ксения

12 сентября в дилерском центре "Альбион-Моторс" в Барнауле прошел день открытых дверей, посвященный гибридной линейке нового бренда Esteo ("Эстео").

Мероприятие привлекло большое количество гостей: жители Барнаула активно участвовали в тест-драйвах, знакомились с моделями и получали расширенные консультации специалистов центра.

Посетители протестировали автомобили в реальных условиях, сравнили модели между собой и оценили ключевые преимущества гибридных технологий — экономичность, плавность хода и низкий уровень шума.

День открытых дверей в "Esteo Центр "Альбион-Моторс" / Фото: Манухина Ксения

Команда "Альбион-Моторс" предоставляла подробные консультации по комплектациям, техническим особенностям и возможностям гибридной системы.

Генеральный партнер мероприятия — лизинговая компания Carcade ("Каркаде"). "Альбион-Моторс" выражает ей особую благодарность: поддержка генерального партнера позволила организовать событие на высоком уровне и обеспечить комфортную атмосферу для всех гостей.

Также автоцентр благодарит партнеров, которые поддержали мероприятие и подготовили презенты для участников:

Благодаря партнерам мероприятие приобрело праздничную атмосферу, а гости получили приятные подарки и сертификаты.

"Esteo Центр "Альбион-Моторс" благодарит всех гостей и партнеров за участие и поддержку события. Интерес к гибридной линейке Esteo оказался высоким — и мы продолжаем запись на тест-драйвы", — отмечают в "Альбион-Моторс".

Если вы хотите лично оценить гибридные технологии Esteo, записывайтесь на индивидуальный тест-драйв. Для этого достаточно оставить заявку на сайте.

ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", (ИНН: 2221198320)

Реклама