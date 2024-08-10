Естественная смертность увеличилась в России
На 1 июня 2024 года численность населения РФ составила 145,9 миллиона человек
10 августа 2024, 13:25, ИА Амител
Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2024 года естественная убыль населения в России увеличилась на 18%.
За январь–июнь 2024 года этот показатель составил 321 518 человек. Во втором полугодии 2023 года естественная убыль населения была меньше и составила 272 520 человек.
На 1 июня 2024 года численность населения Российской Федерации составила 145,9 миллиона человек, без учёта населения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Количество умерших в России за январь–июнь 2024 года выросло до 921,1 тысячи человек по сравнению с 888,7 тысячами за аналогичный период 2023 года.
В то же время, количество родившихяся детей в первом полугодии 2024 года снизилось с 616,2 тысяч (за аналогичный период прошлого года) до 599,6 тысяч.
13:29:27 10-08-2024
От безысходности...
13:31:26 10-08-2024
Есть статистика в каком возрасте?
16:43:05 10-08-2024
Гость (13:31:26 10-08-2024) Есть статистика в каком возрасте?...
До пенсии точно не доживают. После 40 мрут как мухи. Кто не верит, на кладбище пройдитесь ради интереса.
13:44:07 10-08-2024
Только естественная?
14:18:21 10-08-2024
а не вреден ли нам капиталистической строй? Есть же с чем сравнивать. Может пока не поздно вернёмся к другому образу жизни? Ну не получается у нас стать Европой или Америкой. Давайте останемся русским Ванькой, только не дураком, а умудрёным отрицательным опытом.
05:21:13 11-08-2024
Гость (14:18:21 10-08-2024) а не вреден ли нам капиталистической строй? Есть же с чем ср... Не получается потому, что такие ваньки в высших эшелонах власти засели. И думают, что они лучше всех знают, как всей стране надо жить.
14:22:31 10-08-2024
150 млн. жителей. Из них пожилых пенсионеров 50 млн. чел. Они умирают. Всё естественно. Расходимся.
15:21:09 10-08-2024
Между тем, в Японии проживает 125 млн. японцев...
15:38:47 10-08-2024
Ну, теперь пенсионный возраст уменьшат, наверное...
17:03:54 10-08-2024
RUSSKIY (15:38:47 10-08-2024) Ну, теперь пенсионный возраст уменьшат, наверное...... Хорошая шутка!
Депутаты прям под столом...
17:03:56 10-08-2024
RUSSKIY (15:38:47 10-08-2024) Ну, теперь пенсионный возраст уменьшат, наверное...... Не дождёшься!
18:42:02 10-08-2024
главное что растет продолжительность жизни(по бумагам)
10:49:38 11-08-2024
Никого не смущает цифра в 145 лямов?
23:34:08 11-08-2024
Гость (10:49:38 11-08-2024) Никого не смущает цифра в 145 лямов? ... Ну с учетом "новых" республик как раз наберется.