Естественная смертность увеличилась в России

На 1 июня 2024 года численность населения РФ составила 145,9 миллиона человек

10 августа 2024, 13:25, ИА Амител

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Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2024 года естественная убыль населения в России увеличилась на 18%.

За январь–июнь 2024 года этот показатель составил 321 518 человек. Во втором полугодии 2023 года естественная убыль населения была меньше и составила 272 520 человек.

На 1 июня 2024 года численность населения Российской Федерации составила 145,9 миллиона человек, без учёта населения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Количество умерших в России за январь–июнь 2024 года выросло до 921,1 тысячи человек по сравнению с 888,7 тысячами за аналогичный период 2023 года.

В то же время, количество родившихяся детей в первом полугодии 2024 года снизилось с 616,2 тысяч (за аналогичный период прошлого года) до 599,6 тысяч.