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Естественная смертность увеличилась в России

На 1 июня 2024 года численность населения РФ составила 145,9 миллиона человек

10 августа 2024, 13:25, ИА Амител

Люди / Фото: pxhere.com/ru/photo/918265
Люди / Фото: pxhere.com/ru/photo/918265

Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2024 года естественная убыль населения в России увеличилась на 18%.

За январь–июнь 2024 года этот показатель составил 321 518 человек. Во втором полугодии 2023 года естественная убыль населения была меньше и составила 272 520 человек.

На 1 июня 2024 года численность населения Российской Федерации составила 145,9 миллиона человек, без учёта населения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Количество умерших в России за январь–июнь 2024 года выросло до 921,1 тысячи человек по сравнению с 888,7 тысячами за аналогичный период 2023 года.

В то же время, количество родившихяся детей в первом полугодии 2024 года снизилось с 616,2 тысяч (за аналогичный период прошлого года) до 599,6 тысяч.

население

Комментарии 14

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Гость

13:29:27 10-08-2024

От безысходности...

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Гость

13:31:26 10-08-2024

Есть статистика в каком возрасте?

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Гость

16:43:05 10-08-2024

Гость (13:31:26 10-08-2024) Есть статистика в каком возрасте?...
До пенсии точно не доживают. После 40 мрут как мухи. Кто не верит, на кладбище пройдитесь ради интереса.

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Гость

13:44:07 10-08-2024

Только естественная?

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Гость

14:18:21 10-08-2024

а не вреден ли нам капиталистической строй? Есть же с чем сравнивать. Может пока не поздно вернёмся к другому образу жизни? Ну не получается у нас стать Европой или Америкой. Давайте останемся русским Ванькой, только не дураком, а умудрёным отрицательным опытом.

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Гость

05:21:13 11-08-2024

Гость (14:18:21 10-08-2024) а не вреден ли нам капиталистической строй? Есть же с чем ср... Не получается потому, что такие ваньки в высших эшелонах власти засели. И думают, что они лучше всех знают, как всей стране надо жить.

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Гость

14:22:31 10-08-2024

150 млн. жителей. Из них пожилых пенсионеров 50 млн. чел. Они умирают. Всё естественно. Расходимся.

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Кхм...

15:21:09 10-08-2024

Между тем, в Японии проживает 125 млн. японцев...

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RUSSKIY

15:38:47 10-08-2024

Ну, теперь пенсионный возраст уменьшат, наверное...

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Гость

17:03:54 10-08-2024

RUSSKIY (15:38:47 10-08-2024) Ну, теперь пенсионный возраст уменьшат, наверное...... Хорошая шутка!
Депутаты прям под столом...

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Гость

17:03:56 10-08-2024

RUSSKIY (15:38:47 10-08-2024) Ну, теперь пенсионный возраст уменьшат, наверное...... Не дождёшься!

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гость

18:42:02 10-08-2024

главное что растет продолжительность жизни(по бумагам)

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Гость

10:49:38 11-08-2024

Никого не смущает цифра в 145 лямов?

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Гость

23:34:08 11-08-2024

Гость (10:49:38 11-08-2024) Никого не смущает цифра в 145 лямов? ... Ну с учетом "новых" республик как раз наберется.

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