С Алтая до Поднебесной: кто в Барнауле доставляет зерно и масличные культуры в Китай

Рассказываем, как организовать экспорт зерна по выгодным ценам в короткие сроки

01 февраля 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: freepik.com

Экспорт зерновых и масличных культур – важное направление российской торговли. При этом Сибирь, и в частности Алтайский край, – один из лидеров в этой работе. Так, в 2021 году из России в Китай было отгружено 55 тыс. тонн пшеницы на 13 млн долларов, в основном из Алтайского края, Новосибирской и Амурской областей. В этом году РФ может также начать масштабные поставки зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна.

В связи с этим спрос на услуги международных перевозок сельскохозяйственной продукции остаётся стабильно высоким. Как работает доставка сельхозгрузов в КНР из Алтайского края и кто может её организовать – в нашем материале.

Кто может перевозить груз?

КНР предъявляет повышенные требования к сертификатам, испытаниям и документации, подтверждающим качество и безопасность ввозимого зерна. Поэтому в эту страну можно поставить товар только с аккредитованных складов. К каждому из них и по каждой культуре есть свои требования, которые обозначены в протоколах между странами и размещены на сайте Россельхознадзора.

В Барнауле такая аккредитация есть, например, у Единой службы ж/д перевозок.

"Наши склады имеют аккредитацию на хранение и реализацию зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай. Аттестация проведена Россельхознадзором с соблюдением всех требований законодательства. Склады внесены в систему "Цербер", – рассказали в Единой службе ж/д перевозок. Компания оказывает полный комплекс услуг по погрузке в ж/д вагоны семян зерновых и масличных культур в терминально-складских комплексах Алтайского края. География работы – по всей сети РЖД, в том числе в страны ближнего зарубежья через погранстанции Наушки, Забайкальск, Благовещенск, Гродеково, Локоть, Кулунда, Самур, Посинь. А также до портов Находка, Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск с последующей транспортировкой на морское судно. Всего у компании более 16 тыс. маршрутов.

"Мы можем организовать перевалку на ж/д тупиках с погрузкой либо насыпью, либо тарно-штучно. Организовать фасовку в мешки по 25-50 кг, в биг-бэг мешки по 800-1100 кг. А также оформить все сопроводительные документы со станций Алтайского края", – отметил руководитель отдела продвижения ООО "Единая служба ж/д перевозок" Антон Бугров.

Как поедет груз?

Зерновые и масличные культуры перевозят насыпью. Для этого предусмотрено несколько видов зерновозов:

Крытые вагоны. Зерно размещают и крепят в универсальных крытых вагонах с объёмом кузова 120-161 куб. м. Для погрузки используют специальные вкладыши, оборудуют дверные проёмы. Масса груза не должна превышать 65 тонн с учётом реквизита. Хопперы-зерновозы. Товар грузят через верхние загрузочные люки, расположенные в крыше кузова. А разгружаются вагоны самостоятельно, через нижний люк. Контейнеры. Вмещает 20 или 40 футов сельхозпродукции. Грузят её с помощью специального оборудования, что занимает 20-40 минут.

Специалисты компании помогут вам выбрать оптимальный способ транспортировки. Также Единая служба ж/д перевозок готова взять на себя все подготовительные и сопутствующие работы:

автоподвоз зерновых к местам погрузки и фасовки;

обеззараживание груза и складов перед уборкой зерна;

оперативный подбор подвижного состава;

услуги грузоотправителя и грузополучателя (оформление ГУ-12, ГУ-38, ГУ-2Б и других сопроводительных документов, сдача груза в РЖД и другое).

Узнать подробнее об услугах компании можно на сайте. Здесь же можно задать вопрос через специальную форму и заказать звонок специалиста.

ООО "Единая служба ж/д перевозок"

Адрес: Барнаул, пл. Победы, 10а, офис 503

Тел.: 8-800-70-70-900

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