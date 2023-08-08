Этап Кубка по дрэг-рейсингу прошел в Алтайском крае. Фоторепортаж

В соревнованиях приняли участие 98 пилотов и одна пилотесса

08 августа 2023, 09:01, ИА Амител

































































































Третий этап Кубка RDRC Сибирь и Кубка Алтайского края / Фото: Руслан Нигматуллин

Третий этап Кубка RDRC Сибирь и Кубка Алтайского края прошел 5-6 августа на аэродроме Панфилово. В соревнованиях приняли участие 99 пилотов из Барнаула, Ярового, Новосибирска, р.п. Краснозерского, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Красноярска, Лесосибирска, Томска, Ростова-на Дону и Горно-Алтайска.

Отмечается, что на заездах был установлен мировой рекорд. Виктор Фомин на Subaru Forester, пилот из р.п. Краснозерского Новосибирской области преодолел дистанцию 402 метра за 9,082 сек. Предыдущий – 9,242 секунды – принадлежал ему же. Виктор установил его в 2021 году так же на трассе аэродрома Панфилово. По данным экспертов, на Subaru Forester никто в мире быстрее не ездил.

Всего за два дня состоялось 233 заезда. Как это было, смотрите в фоторепортаже Руслана Нигматуллина.